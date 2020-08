Amonijev nitrat: uporaben kot gnojilo, za izdelavo bomb ga zlorabljajo tudi teroristi

Snov sama po sebi ni nevarna, če je pravilno skladiščena in nekontaminirana. Toda, če je snov kontaminirana, se meša s tekočimi gorivi ali ni skladiščena pod ustreznimi pogoji, postane eksplozivna. Za detonacijo je potrebna že manjša začetna eksplozija, tako imenovani ojačevalec detonatorja. Njegova eksplozivna moč pa dosega približno 40 odstotkov TNT, navaja spletna enciklopedija Wikipedia. Amonijev nitrat sicer deluje kot oksidant, saj poveča gorljivost in omogoči ostalim gorljivim snovem, da gorijo hitreje in z večjo intenzivnostjo.

V skladišču pristanišča v libanonski prestolnici naj bi že šest let shranjevali okoli 2750 ton amonijevega nitrata, ki je glavna sestavina več vrst gnojil. Snov je v granulah oziroma kristalih, v stiku z vlago se hitro raztopijo in tako zemlji oddajo dušik, ki je pomemben za rast rastlin.

Strokovnjaki pravijo, da sta rdeče rjava barva dima in gobast oblak, ki ga vidimo na posnetkih, značilna za eksplozije amonijevega nitrata. "Videoposnetki dogodka kažejo, da je bil sprva belo siv dim, ki mu je sledila eksplozija, ki je v zrak izpustila velik oblak rdeče rjavega dima in velik bel gobast oblak. To nakazuje, da so bili plini, ki so se sprostili ob tem, beli hlapi amonijevega nitrata, strupena rdeče rjava pa dušikov oksid, ter voda," je za Reuters dejal strokovnjak za forenzično, okoljsko in analitično kemijo Stewart Walker iz Univerze Flinders. Ob tem je dejal, da se pri eksplozivu, izdelanemu iz amonijevega nitrata, ne bi smel pojaviti takšen rjavkast dim. "To mi pove, da ravnovesje kisika ni bilo pravilno – zato ni šlo za zmešan eksploziv. Očitno je šlo pri eksploziji v Bejrutu za nesrečo, razen če je šlo za požig," je prepričan.

"Najprej smo videli črn dim, nato rdečega – to je bila nepopolna reakcija. Domnevam, da je najprej prišlo do manjše eksplozije, ki je povzročila reakcijo amonijevega nitrata. Ali se je do te manjše eksplozije zgodila po nesreči ali namerno, pa še ne vemo," pa je za AFP povedala Jimmie Oxley, profesorica kemije na ameriški Univerzi Rhode Island.

"Zamisel, da je bila takšna količina (snovi) zanemarjena kar šest let, je nedojemljiva, šlo je za nesrečo, ki je čakala, da se zgodi," je za Reuters dejal Andrea Sella, profesor anorganske kemije na Univerzi v Kaliforniji.

Večje nesreče zaradi eksplozij amonijevega nitrata

To ni prvič, da je neustrezno skladiščenje ali ravnanje z amonijevim nitratom povzročilo nesreče s smrtnimi izidi. Leta 1921 je v nemški tovarni v kraju Oppau eksplozija amonijevega sulfata in nitrata terjala 565 življenj.

Leza 1947 je na ladji v ameriškem pristanišču v Texas Cityju izbruhnil požar, ki je detoniral okoli 2300 ton te kemikalije. Eksplozija je povzročila ogromen morski val. V nesreči je umrlo najmanj 567 ljudi, več kot 5000 pa jih je bilo ranjenih.

Eksplozija amonijevega nitrata se je leta 2001 zgodila tudi v skladišču v francoskem Toulouseu, pri tem je umrlo 31 ljudi, ranjenih pa je bilo okoli 2500.