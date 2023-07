Amsterdam v boju proti množičnemu turizmu križarkam prepovedal plovbo

V stranki so tudi dejali, da prehod potniških ladij ni združljiv z načrti za nov most med zgodovinskim južnim okrožjem mesta in okrožjem Noord, ki je v središču nedavnih razvojnih projektov. Med nedavnimi ukrepi za ponovno vzpostavitev mirnega življenja v zgodovinskem središču mesta je tudi prepoved kajenja marihuane v Rdeči četrti.

Marca pa je Amsterdam začel kampanjo "Stay Away", da bi turiste odvrnil od načrtovanja zabav pod vplivom drog in alkohola. Mesto si namreč že dalj časa prizadeva zajeziti hrupno vedenje, kot so fantovščine in dekliščine, zlasti v bližini četrti rdečih luči, kjer delujejo spolne delavke.

Kampanja, namenjena predvsem mladim Britancem, je vključevala spletne oglase, ki so ljudi, ki iščejo oddih v Amsterdamu, opozarjali na "posledice nesocialnega vedenja ter pretiranega uživanja drog in alkohola". Med njimi so globe, aretacije, kazenska evidenca, hospitalizacija in zdravstvene težave, piše v kampanji.