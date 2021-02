Mimoidoči z vrvjo in hokejskimi palicami drsalce rešili iz ledene vode

V Amsterdamu so sicer prvič po letu 2018 poledeneli kanali, drugod po državi so poledenela jezera in reke. Domačini so se tako množično odločili za drsanje po ledu, kljub opozorilom pristojnih, da led ni dovolj trden za drsanje. Da naj se izognejo množičnemu drsanju, je Nizozemce pozval tudi premier Mark Rute . Toplejše temperature v zadnjih dneh topijo led, drsanje je tako vedno nevarnejše. Številni so se po kanalih tudi sprehajali.

Na led se je v Amsterdamu podala tudi skupina domačinov, a pod njihovo težo je (sicer tanek) led počil in zgrmeli so v ledeno vodo. Na pomoč so jim priskočili mimoidoči, reševanja so se lotili z vrvjo, hokejskimi palicami in palicami za golf. Nekateri so celo stopili na tanek in razpokan led, da bi rešili skupino šestih ljudi.

Niso pa edini, ki so zaradi nepazljivosti v zadnjih dneh pristali v mrzlih vodah amsterdamskih kanalov. Eden izmed posnetkov, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, prikazuje moškega, oblečenega zgolj v spodnji del kopalk in z drsalkami na nogah, kako drsa po tankem ledu, nakar se led udre, moški pa zgrmi v vodo, iz katere mu nato pomaga druga drsalka.