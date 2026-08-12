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Amy Klobuchar osvojila demokratsko nominacijo za guvernerko Minnesote

Washington, 12. 08. 2026 08.38 pred 2 urama 2 min branja 3

Avtor:
STA M.V.
Amy Klobuchar

Ameriška zvezna senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar je osvojila demokratsko nominacijo za guvernerko Minnesote in se bo novembra pomerila z republikansko kandidatko Liso Demuth, danes poročajo ameriški mediji. S tem je Klobuchar postala tudi prva ženska iz vrst demokratov, ki se poteguje za položaj guvernerja te zvezne države.

Amy Klobuchar je glede na izide po 99 odstotkih preštetih glasovnic osvojila 89 odstotkov glasov in tako prepričljivo premagala preostalih šest tekmecev iz vrst demokratov. S tem je postala kandidatka stranke za guvernerko Minnesote, poroča ameriški medij NBC News. Za položaj se bo pomerila z republikanko Liso Demuth.

66-letna Klobuchar je že leta med najbolj priljubljenimi politiki v Minnesoti in je zlahka osvajala volitve za zvezno senatorko. Leta 2020 se je potegovala tudi za predsedniško nominacijo demokratske stranke, ki jo je potem dobil Joe Biden in na volitvah novembra istega leta premagal trenutnega predsednika ZDA Donalda Trumpa.

V tekmo za guvernerko se je podala januarja, potem ko je sedanji guverner Tim Walz napovedal, da se ne bo potegoval za tretji mandat. Med kampanjo je bila večkrat kritična do operacij zveznih agentov za zatiranje priseljencev, kar je v Minnesoti sprožilo proteste in privedlo do tragičnih posledic s smrtjo Renee Good in Alexa Prettija.

Demokrati upajo, da bodo na novembrskih volitvah prevzeli večino v zveznem kongresu, morebiten uspeh Klobuchar na volitvah za guvernerko pa jim tega ne bi otežil. Po prevzemu položaja bi za dokončanje svojega mandata v senatu lahko sama imenovala drugo osebo, ki bi bila najverjetneje v skladu z željami demokratov.

Senatorka Klobuchar je sicer slovenskega rodu po očetovi strani, po materini strani pa ima korenine v Nemčiji in Švici. Njen oče Jim Klobuchar je bil v Minnesoti znan športni in politični novinar, njegova starša pa sta se priselila iz Bele krajine.

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KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vlahov
12. 08. 2026 10.29
Ta ženska spodbuja kraje državnega denarja in sovraži krščansko , zahodno kulturno dediščino. Melaniji ni niti do pete.
Odgovori
+0
1 1
J Kvas
12. 08. 2026 11.12
Iz katerega planeta si pa ti prišel.
Odgovori
0 0
petb
12. 08. 2026 10.26
Komu mar.
Odgovori
-1
0 1
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