Amy Klobuchar osvojila demokratsko nominacijo za guvernerko Minnesote

Amy Klobuchar je glede na izide po 99 odstotkih preštetih glasovnic osvojila 89 odstotkov glasov in tako prepričljivo premagala preostalih šest tekmecev iz vrst demokratov. S tem je postala kandidatka stranke za guvernerko Minnesote, poroča ameriški medij NBC News. Za položaj se bo pomerila z republikanko Liso Demuth.

66-letna Klobuchar je že leta med najbolj priljubljenimi politiki v Minnesoti in je zlahka osvajala volitve za zvezno senatorko. Leta 2020 se je potegovala tudi za predsedniško nominacijo demokratske stranke, ki jo je potem dobil Joe Biden in na volitvah novembra istega leta premagal trenutnega predsednika ZDA Donalda Trumpa.

V tekmo za guvernerko se je podala januarja, potem ko je sedanji guverner Tim Walz napovedal, da se ne bo potegoval za tretji mandat. Med kampanjo je bila večkrat kritična do operacij zveznih agentov za zatiranje priseljencev, kar je v Minnesoti sprožilo proteste in privedlo do tragičnih posledic s smrtjo Renee Good in Alexa Prettija.

Demokrati upajo, da bodo na novembrskih volitvah prevzeli večino v zveznem kongresu, morebiten uspeh Klobuchar na volitvah za guvernerko pa jim tega ne bi otežil. Po prevzemu položaja bi za dokončanje svojega mandata v senatu lahko sama imenovala drugo osebo, ki bi bila najverjetneje v skladu z željami demokratov.

Senatorka Klobuchar je sicer slovenskega rodu po očetovi strani, po materini strani pa ima korenine v Nemčiji in Švici. Njen oče Jim Klobuchar je bil v Minnesoti znan športni in politični novinar, njegova starša pa sta se priselila iz Bele krajine.