Anakonda ob Donavi: sprehajalka na Bavarskem naletela na ogromnega udava

Na bregu Donave blizu kraja Kirchroth v okrožju Straubing-Bogen je 66-letna ženska med sprehodom naletela na več kot dva metra dolgo kačo, ki se je nastavljala soncu. Kot poroča Euronews, ji je bilo takoj jasno, da ne gre za domorodno vrsto. "Bila je daljša od tistih, ki jih imamo pri nas," je povedala policiji.

Precej verjetnejši 'prizor' bi namreč bila kakšna belouška ali pa gož. Čeprav tudi ti nestrupeni vrsti lahko zrasteta do precejšnje dolžine – gož denimo tudi do dveh metrov.

Na obrežje reke so prihiteli policisti in gasilci v spremstvu strokovnjaka za plazilce, ki je hitro prepoznal, da gre pravzaprav za rumeno anakondo – nestrupenega udava, ki izvira iz Južne Amerike. Ker je bila žival očitno vajena bivanja v ujetništvu, se ujetju ni upirala.

Kačo so nato predali Centru za reševanje plazilcev v Münchnu. "Redno prejemamo poročila o kobrah ali celo črnih mambah, ki povzročijo razburjenje ... Dejstvo, da gre tokrat dejansko za anakondo, je presenetilo celo nas," so ob tem sporočili na družbenem omrežju Facebook. Kača je trenutno v karanteni; kot pravijo, je videti zdrava in mirna.