Analitik: Simbolna zmaga za VB, a od dogovora bo več imela EU

V pogajanjih o prihodnjih odnosih med Londonom in Brusljem je po besedah analitika Petra Verovška zmagala Evropska unija, Velika Britanija pa je dosegla predvsem simbolno zmago. Pri potrjevanju dogovora ne pričakuje težav. Je pa po njegovem mnenju Škotska korak bližje neodvisnosti od Združenega kraljestva, Severna Irska pa združitvi z Irsko.

"Z vidika ekonomskih odnosov, tudi regulativ, je EU brez dvoma zmagala," je za STA povedal redni docent na oddelku za politologijo na univerzi v Sheffieldu Peter Verovšek. To je bilo po njegovih besedah mogoče tudi pričakovati, saj je unija imela že od začetka precej močnejši pogajalski položaj. Na Otok namreč izvaža samo 17 odstotkov svojega bruto domačega proizvoda, Velika Britanija pa v Evropo skoraj 50 odstotkov, je pojasnil analitik. Dodal je, da tudi prve analize bančnega sektorja kažejo na to, da je EU pridobila vse, kar je želela. "Ta dogovor ji omogoča vse prednosti, ki jih je že prej imela v svojem trgovinskem sporazumu z Veliko Britanijo," je povedal Verovšek. Poleg tega je pokazala, da moraš biti član EU, če želiš imeti prednosti članstva, in da bo brexit Veliko Britanijo veliko stal. "To je bila prva misija znotraj pogajanj za EU. To je tudi dosegla," je izpostavil.

Britanska vlada pa je dosegla predvsem zmago na simbolni ravni. Lahko rečejo, da bo ribištvo prišlo nazaj, da bodo imeli nadzor nad svojimi vodami in da Sodišče EU ne bo imelo nobenega vpliva nad Veliko Britanijo. S tega vidika je po mnenju analitika mogoče reči, da je Velika Britanija pridobila nazaj neko svojo suverenost, ampak bo za to plačala svojo ceno v višini okoli deset odstotkov svojega letnega BDP in ekonomske rasti. "To je nekako cena, ki je dovolj visoka, da tudi za EU predstavlja neko zmago, in sicer s tega vidika, da je zavarovala svoj notranji trg in vrednost članstva v EU," je poudaril. Redni docent na univerzi v Sheffieldu ne pričakuje, da bi britanski premier Boris Johnson imel težave pri potrjevanju dogovora v parlamentu, saj ima v njem veliko večino. Je pa mogoče po njegovem mnenju pričakovati politični povratek evroskeptika in gorečega zagovornika britanskega izstopa iz EU Nigela Faragea, ki bo trdil, da ta dogovor ni dovolj dober za Veliko Britanijo.

icon-expand Tema, okoli katere se dlje časa niso mogli dogovoriti, je bilo ribištvo. FOTO: Shutterstock

Se pa Verovšku zdi, da je zdaj Škotska korak bližje osamosvojitvi, saj bo politični pritisk s škotske strani na vlado in parlament v Londonu, ki mora odobriti nov referendum o škotski neodvisnosti od Združenega kraljestva, "zelo velik". To bo tudi posledica tega, da je danes sklenjeni dogovor zelo slab za Škotsko, je pojasnil. "Slej ko prej bo moral premier v Westminstru moral tudi to dovoliti," je dejal glede novega referenduma. A to verjetno še ne bo Johnson v tem mandatu. Pred Škotsko je sicer še dolga pot do osamosvojitve, je opozoril Verovšek. Meni, da bo zelo zanimivo videti tudi, kako bo s Severno Irsko, ki de facto ekonomsko ostaja del EU. Povedal je, da je bilo v zadnjih mesecih veliko slišati o tem, da cariniki, ki bodo pregledovali vse, kar potuje čez Irsko morje med Veliko Britanijo in Severno Irsko, še niso pripravljeni. To bi lahko povzročilo velike probleme, je opozoril politolog. "Tudi na tej točki se mi zdi, da smo mogoče korak bližje temu, da bi se irski otok ponovno poenotil," je povedal.

Večjih težav pri potrjevanju danes doseženega sporazuma po Verovškovih besedah prav tako ni pričakovati na Evropski strani. Glavni evropski pogajalec Michel Barnier in tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta namreč v pogajanja zelo dobro vključevala tako Evropski parlament kot tudi voditelje držav članic, ki so bili najbolj zaskrbljeni, kar velja predvsem za francoskega predsednika Emmanuela Macrona. "Mislim, da ne bodo imeli večjih težav pri potrditvi tega dogovora. Konec koncev je ta dogovor zelo dober za EU," je še menil Verovšek.