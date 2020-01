Analitiki: Izgon tujih sil iz Iraka bi bil sramoten konec drage ameriške misije

Ameriško obrambno ministrstvo zatrjuje, da se ZDA ne nameravajo umakniti iz Iraka, čeprav iraški parlament vlado poziva, naj konča tuje vojaške operacije v državi. Če bodo ZDA na tak način morale zapustiti Irak, bo to sramoten konec dolgoletne ameriške misije, za katero so ZDA porabile na stotine milijard dolarjev, ocenjujejo analitiki.

Pomočnik ameriškega obrambnega ministra Jonathan Rath Hoffman je po nedavnem pozivu iraškega parlamenta, naj vlada izžene tuje vojaške misije iz države, poudaril, da ameriška prisotnost v Iraku zagotavlja varnost in napredek tej državi in da ameriški vojaki ostajajo v tej bližnjevzhodni državi. Donald Trump je pred izvolitvijo za ameriškega predsednika obljubljal, da bo vrnil ameriške vojake domov in končal z dolgotrajnimi vojaškimi operacijami. Kot kaže, se lahko njegova napoved uresniči, vendar ne po njegovi želji – če se bo tako odločila nova iraška vlada. Čeprav je iraški parlament k temu pozval že trenutno vlado, začasni iraški premier Adel Abdul Mahdi pravi, da bo odločitev prepustil novemu premierju in novi vladi, ki bo imela polna pooblastila. Njegov naslednik še ni bil imenovan.

ZDA vztrajajo, da svojih vojakov iz Iraka ne bodo umaknile, bodo pa postopoma zmanjševali njihovo število. FOTO: AP

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je sicer pred dnevi poudaril, da ZDA ne bodo odšle iz Iraka. Je pa omenil možnost, da bodo zmanjšali število vojaških sil v državi, kar nekateri analitiki ocenjujejo za poskus ohranitve dostojanstva. Analitiki: z umikom ZDA iz Iraka bi Iran le še poglobil svoj vpliv v Iraku Strokovnjaki svarijo, da bi umik ameriške vojske iz Iraka lahko privedel do še večjih težav. V državi se še vedno soočajo s številnimi napadi IS in brez prisotnosti tujih vojaških sil bo imela teroristična skupina več manevrskega prostora za širjenje svojega vpliva. Hkrati bi se povečal tudi vpliv Teherana na Bagdad. Že zdaj so v iraškem parlamentu skupine, ki so tesno povezane z Iranom. Irak je že vse od ameriške okupacije leta 2003 nekakšen poligon za merjenje moči med ZDA in Iranom. Analitiki ocenjujejo, da v tem boju za prevlado zmaguje Iran, ki se je uspel postopoma vplesti v vsakodnevno življenje v Iraku. Pomagal je oblikovati milice, ki so nato postale uradni del iraške vojske. Pomemben je tudi gospodarski vpliv Irana, saj ta veliko svojih izdelkov izvaža v Irak.

Iraški parlament je k umiku vseh tujih vojakov iz države pozval po atentatu na generala Solejmanija. FOTO: AP

"Iran je trenutno najbolj vplivna država v Iraku. Ta vpliv se bo samo večal, če se bodo ZDA umaknile," je za CNNdejal Fawaz Gerges, profesor mednarodnih odnosov na Londonski šoli ekonomije in političnih ved (London School of Economics and Political Science). Gerges pravi, da največji izziv Iraka ni IS, pač pa vzpostavitev delujoče družbe – denimo, boj proti korupciji, preoblikovanje vlade iz sektaške v enotno iraško vlado, profesionalizacija vojske. Iraški parlament želi iz države umakniti vse tuje vojaške sile v državi po nedavnem stopnjevanju napetosti med Iranom in ZDA, ko so se kopja lomila na iraških tleh. Če bo iraška vlada upoštevala neobvezujoč sklep parlamenta, potem bo to sramoten konec dolgoletne ameriške vojaške misije v Iraku, za katero so ZDA porabile na stotine milijard davkoplačevalskega denarja in v kateri je umrlo na tisoče ameriških vojakov, opozarja Gerges.

Leta 2008 je bilo v Iraku okoli 150.000 ameriških vojakov, po podatkih ameriškega obrambnega ministrstva pa jih je trenutno le še okoli 5000. FOTO: AP