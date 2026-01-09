Analiza posnetkov: Žrtev streljanja ni zapeljala proti agentu ICE

Analiza posnetkov mimoidočih, posnetih iz različnih kotov, kaže, da zvezni agent sploh ni bil na poti žrtvinega terenca, ko je od blizu izstrelil tri strele, pod katerimi je padla 37-letnica. Kot ugotavlja New York Times, se nekaj trenutkov pred streljanjem žrtvin avtomobil ustavi sredi ulice. V bližini je parkiranih več neoznačenih zveznih vozil. Ministrica za domovinsko varnost ZDA Kristi Noem je sicer novinarjem povedala, da je šlo za samoobrambo pred terorističnim dejanjem, ker da je voznica z vozilom napadla agente. A analiza posnetkov to postavlja na laž.

Agent ICE ustrelil žensko FOTO: AP

Mimoidoči pihajo na piščalke in kričijo na zvezne agente. Nato se zvezna vozila s sirenami in prižganimi lučmi začnejo premikati proti žrtvinemu avtomobilu. Zvezni agent posname prizor s telefonom. Voznica se rahlo premakne naprej, zavije levo, nato se ustavi in pomaha drugim, naj gredo naprej. Iz vozila tedaj izstopita dva agenta in se odpravita proti vozilu. Trenutek kasneje se zaslišijo streli. Analiza od blizu kaže agenta, ki ustreli voznico. Obkroži avto, ga snema in se umakne. Drugi agenti se ustavijo in voznici ukažejo, naj izstopi iz vozila. Eden od njiju prime za kljuko na vratih in seže v notranjost. Terensko vozilo se zapelje vzvratno, nato zavije desno, očitno poskuša odpeljati. Hkrati agent, ki snema, hodi proti levi strani vozila in prime za pištolo. Začne streljati na voznico in nadaljuje s streljanjem, ko se pelje mimo. V trenutku, ko agent strelja, stoji levo od terenskega vozila, kolesa pa so usmerjena v desno, stran od agenta. To je v nasprotju z obtožbami, da je terensko vozilo trčilo ali da bo kmalu trčilo v policista.

