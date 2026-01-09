Naslovnica
Tujina

Analiza posnetkov: Žrtev streljanja ni zapeljala proti agentu ICE

09. 01. 2026

Avtor:
A.K.
Agent ICE ustrelil žensko

V sredo je zvezni agent v Minneapolisu ubil 37-letno Renee Nicole Good. Uradniki Trumpove administracije so pojasnjevali, da so bili to obrambni streli, ker naj bi ženska povozila policista. New York Times je pridobil več posnetkov in njihova analiza te trditve postavlja na laž. Analiza posnetkov iz treh kotov kamer kaže, da se vozilo obrača stran od zveznega policista, ko je ta streljal na žensko.

Analiza posnetkov mimoidočih, posnetih iz različnih kotov, kaže, da zvezni agent sploh ni bil na poti žrtvinega terenca, ko je od blizu izstrelil tri strele, pod katerimi je padla 37-letnica. Kot ugotavlja New York Times, se nekaj trenutkov pred streljanjem žrtvin avtomobil ustavi sredi ulice. V bližini je parkiranih več neoznačenih zveznih vozil. Ministrica za domovinsko varnost ZDA Kristi Noem je sicer novinarjem povedala, da je šlo za samoobrambo pred terorističnim dejanjem, ker da je voznica z vozilom napadla agente. A analiza posnetkov to postavlja na laž.

Agent ICE ustrelil žensko
Agent ICE ustrelil žensko
FOTO: AP

Mimoidoči pihajo na piščalke in kričijo na zvezne agente. Nato se zvezna vozila s sirenami in prižganimi lučmi začnejo premikati proti žrtvinemu avtomobilu. Zvezni agent posname prizor s telefonom. Voznica se rahlo premakne naprej, zavije levo, nato se ustavi in pomaha drugim, naj gredo naprej. Iz vozila tedaj izstopita dva agenta in se odpravita proti vozilu. Trenutek kasneje se zaslišijo streli. Analiza od blizu kaže agenta, ki ustreli voznico. Obkroži avto, ga snema in se umakne. Drugi agenti se ustavijo in voznici ukažejo, naj izstopi iz vozila. Eden od njiju prime za kljuko na vratih in seže v notranjost. Terensko vozilo se zapelje vzvratno, nato zavije desno, očitno poskuša odpeljati. Hkrati agent, ki snema, hodi proti levi strani vozila in prime za pištolo. Začne streljati na voznico in nadaljuje s streljanjem, ko se pelje mimo. V trenutku, ko agent strelja, stoji levo od terenskega vozila, kolesa pa so usmerjena v desno, stran od agenta. To je v nasprotju z obtožbami, da je terensko vozilo trčilo ali da bo kmalu trčilo v policista. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Predsednik Trump ponavlja, da je zveznega agenta zadel terenec, pri čemer se sklicuje na drug videoposnetek, posnet iz drugega kota. In res je, da je v tem trenutku na tem zrnatem posnetku z nizko ločljivostjo videti, kot da agenta zadene terenec. Ko pa so ta posnetek sinhronizirali s prvim posnetkom, je razvidno, da agenta ne povozi. Njegove noge so namreč obrnjene stran od terenca. Terenec trči v bel avto, parkiran ob cesti. Mimoidoči steče proti mestu trčenja. Videti je, da zvezni agenti na kraju dogodka ne hitijo z nudenjem medicinske pomoči. Sčasoma se agent, ki je ustrelil voznico približa vozilu. Nekaj sekund kasneje se obrne in naroči kolegom, naj pokličejo 112. Agenti so blokirali več mimoidočih, ki so poskušali nuditi zdravniško pomoč ustreljeni ženski, vključno z moškim, ki se je predstavil kot zdravnik. Hkrati se več agentov, vključno z agentom, ki je streljal, usede v svoja vozila in odpelje, očitno, da bi spremenili prizorišče zločina, še ugotavlja New York Times. 

streljanje posnetki analiza

Klobasazulu
09. 01. 2026 09.55
fasist trump more dobit svoje
Odgovori
0 0
asgard
09. 01. 2026 09.55
Saj je bil agent pred avtom. In če so ji ukazali da naj se ustavi in izstopi, ona pa v prvo in naprej... Jah kaj pa bodo kot začeli streljat na njo. Sama je kriva.
Odgovori
-1
0 1
SpamEx
09. 01. 2026 09.56
pejd spat
Odgovori
0 0
ZMERNI DESNIČAR
09. 01. 2026 09.54
končno posnetek 2 dni prepozno ? ni vedno ok če se novice prepisujejo in prevajajo iz cnn, bbc in ostalih zafrustrirancev
Odgovori
+1
1 0
Mortir
09. 01. 2026 09.49
no to je res zanimivo... imamo videoposnetek na katerem voznica zapelje v agenta sedaj pa beremo o "analizah" da se to ni zgodilo...
Odgovori
+2
3 1
Hugh_Mungus
09. 01. 2026 09.53
Imaš svoje oči, pa si poglej, namesto da poslušaš vladne nebuloze.
Odgovori
0 0
proofreader
09. 01. 2026 09.48
Ja, od strani jo je ustrelil skozi prednjo šipo. Naj še ekipa Dejstva pogleda vse posnetke, tudi tiste ko agenta odrine z avtom.
Odgovori
+3
4 1
Wolfman
09. 01. 2026 09.45
Ameriška vlada si nikakor ne sme privoščiti nezaupanja, zato je premorana kar najbolje zna, lagati, zavajati in tudi z moriti američane če bo treba! pač tako razmišlajo židje v ZDA, ki so tako lastniki kot usoda ZDA.
Odgovori
-1
2 3
bibaleze
