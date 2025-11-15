Svetli način
Tujina

Analizirali Hitlerjev DNK in odkrili mutacijo

London, 15. 11. 2025 16.03 | Posodobljeno pred 16 minutami

M.V. , STA
Nov britanski dokumentarni film predstavlja analizo genetskega materiala, ki naj bi pripadal Adolfu Hitlerju. Film je deležen tudi kritik zaradi vprašljivih metod in zaključkov o Hitlerjevi osebnosti. Hitler naj bi imel Kallmanov sindrom. Pri ljudeh s to motnjo puberteta ni prisotna ali pa se pojavi le deloma.

Adolf Hitler - 2
Adolf Hitler - 2 FOTO: Thinkstock

Pri fantih se recimo razvije le majhno število dlak, tudi spolni organi se lahko ne razvijejo povsem, piše britanski Guardian.

Skrbno znanstveno testiranje, ki ga je izvedla ekipa mednarodnih strokovnjakov, je ovrglo govorico o tem, ali je imel Hitler judovske korenine (ni imel) in ugotovilo, da je imel genetsko motnjo, ki vpliva na razvoj spolnih organov – vse na podlagi starega, s krvjo obarvanega kosa blaga. 80 let star kos je bil izrezan iz kavča v Hitlerjevem podzemnem bunkerju, kjer se je ubil, ko so zavezniške sile ob koncu druge svetovne vojne napadle Berlin.

Ustvarjalci dokumentarnega filma so se lotili tudi ocene Hitlerjeve genetske nagnjenosti k psihiatričnim in nevrološkim razvojnim motnjam z izvajanjem poligenih testov tveganja. Iz rezultatov so sklepali, da naj bi Hitler imel nadpovprečno ali visoko verjetnost za več teh motenj.

Takšni zaključki o osebnosti posameznika so z znanstvenega vidika problematični, saj tovrstni testi niso namenjeni analizam na ravni posameznika ampak populacije. Tudi nadpovprečna verjetnost za neko motnjo lahko pomeni, da ima posameznik majhno verjetnost, da to motnjo razvije, so za Guardian povedal strokovnjaki.

Analiza genetskega materiala naj bi temeljila na DNK, ki so jo pridobili iz krvi na zofi, kjer naj bi si Hitler vzel življenje. Genetski material so primerjali tudi z DNK Hitlerjevega živečega sorodnika.

KOMENTARJI (11)

Skinwalker
15. 11. 2025 16.34
Potem pa kar naj zacnejo v EU parlamentu testirat da vidimo njihovihove mutacije..
Agartha enjoyer
15. 11. 2025 16.32
+3
Lucifer naj bi bil tudi lep in imel svoj stil.
proofreader
15. 11. 2025 16.32
+3
Za Napoleona so tudi širili govorice, da je bil majhen. Pa je bil visok 169 centimetrov.
Agartha enjoyer
15. 11. 2025 16.31
+5
Slikar je bil v ww1 lep germanski vojak. Tudi napoleona prikazujejo majhega pa je bil povprečen za svoje čase.
gasper111
15. 11. 2025 16.29
+4
Ok, torej so ugotovili, da je imel majhnega lulčka. Super samo ta podatek mi je še manjkal.
Port__CN
15. 11. 2025 16.29
+5
Kremeljski je tudi mutiral na Stalino v sev .-pospešeno iščejo . anti sev
3320.
15. 11. 2025 16.29
+5
Ma ja, kje so dobili DNK, mogoče v Argentini kamor je šel uživat, spet židovski fojtr.
Agartha enjoyer
15. 11. 2025 16.28
+6
S čem se judje ukvarjajo 😭😂🤣..Važno, da jih je večina v stranki imela judovske karikature.
proofreader
15. 11. 2025 16.21
+2
Potem je bil pa res genij, da je uspel prepričati toliko ljudi.
Magic-G-spot
15. 11. 2025 16.27
-3
Ni bil sam. Tudi golob ni sam ampak je za njim ves levi medijski propagandni stroj da jim uspe voziti fasizem komunizem terorizem..... Golob je samo lutka izvolili so ga pa zato ker je bil smesen s tistimi dolgimi lasmi in svojim naglasom.... butlji volijo butlje tako to gre. Pa poglej hitlerjeve govore hojo...... Totalnu butec na pogled :)
Port__CN
15. 11. 2025 16.31
+3
Pomoč +inteligenca pod tebi .uspeh zgotovljen
