Analizirali Hitlerjev DNK in odkrili mutacijo

Pri fantih se recimo razvije le majhno število dlak, tudi spolni organi se lahko ne razvijejo povsem, piše britanski Guardian.

Skrbno znanstveno testiranje, ki ga je izvedla ekipa mednarodnih strokovnjakov, je ovrglo govorico o tem, ali je imel Hitler judovske korenine (ni imel) in ugotovilo, da je imel genetsko motnjo, ki vpliva na razvoj spolnih organov – vse na podlagi starega, s krvjo obarvanega kosa blaga. 80 let star kos je bil izrezan iz kavča v Hitlerjevem podzemnem bunkerju, kjer se je ubil, ko so zavezniške sile ob koncu druge svetovne vojne napadle Berlin.

Ustvarjalci dokumentarnega filma so se lotili tudi ocene Hitlerjeve genetske nagnjenosti k psihiatričnim in nevrološkim razvojnim motnjam z izvajanjem poligenih testov tveganja. Iz rezultatov so sklepali, da naj bi Hitler imel nadpovprečno ali visoko verjetnost za več teh motenj.

Takšni zaključki o osebnosti posameznika so z znanstvenega vidika problematični, saj tovrstni testi niso namenjeni analizam na ravni posameznika ampak populacije. Tudi nadpovprečna verjetnost za neko motnjo lahko pomeni, da ima posameznik majhno verjetnost, da to motnjo razvije, so za Guardian povedal strokovnjaki.

Analiza genetskega materiala naj bi temeljila na DNK, ki so jo pridobili iz krvi na zofi, kjer naj bi si Hitler vzel življenje. Genetski material so primerjali tudi z DNK Hitlerjevega živečega sorodnika.