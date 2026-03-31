Tujina

Anatolij Kolodkin, 'odrešitelj' Kube: tanker je prispel

Havana, 31. 03. 2026 15.47 pred 1 uro 2 min branja 46

Avtor:
M.V. STA
Tanker Anatolij Kolodkin

Ruski tanker z nafto je prispel v kubansko pristanišče Matanzas, potem ko je že v ponedeljek prispel do karibske države, ki se tudi zaradi ameriške blokade nafte sooča s težko gospodarsko in energetsko krizo. Tanker Anatolij Kolodkin z okoli 98.000 tonami surove nafte je prvi, ki je pripeljal pošiljko nafte na Kubo od 9. januarja.

Država pošiljk nafte ni prejela, odkar je ameriški predsednik Donald Trump po zajetju tesnega zaveznika Havane, venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, zagrozil z uvedbo carin vsem državam, ki Kubi prodajajo ali dobavljajo nafto. Kuba je bila namreč v veliki meri odvisna od tuje pomoči in dobave nafte od zaveznikov, kot so Mehika, Rusija in Venezuela.

V Moskvi so že v ponedeljek izrazili zadovoljstvo, ker je ruski tanker prispel na Kubo. Iz Bele hiše pa so sporočili, da ameriške sankcije proti Kubi ostajajo nespremenjene. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je ob tem omenila možnost odločitev, "ki so sprejete za vsak primer posebej".

Po poročanju dopisnikov francoske tiskovne agencije AFP je ruski tanker z nafto davi okoli 8. ure po lokalnem času prispel v pristanišče v Matanzasu na severu Kube, 102 kilometra od Havane.

Pošiljka je dobrodošla za državo s skoraj 11 milijoni prebivalcev, ki se zaradi ameriške blokade sooča s hudim pomanjkanjem energije in obsežnimi izpadi elektrike.

Prihod tankerja je bil sicer mogoč po tem, ko je Washington 12. marca začasno omilil gospodarske sankcije proti Moskvi in dovolil prodajo ruske nafte in naftnih derivatov, ki so že naloženi na ladje na morju, da bi zmanjšal vpliv na cene energentov, ki so močno narasle po napadih ZDA in Izraela na Iran.

Teden dni zatem je ameriška vlada sporočila, da dovoljenje za prodajo ruske nafte ne velja za Kubo in Severno Korejo, vendar je Trump v nedeljo zatrdil, da ga pošiljanje nafte na Kubo trenutno ne moti.

Madžarski minister naj bi priznal delovanje v korist Rusije

Špansko sodišče: Poljub roke brez soglasja predstavlja spolni napad

Muca ne grize
31. 03. 2026 17.17
Dejstvo ostaja ,da je Putin vojni zločinec.
Pozabili glasovati kavica.
31. 03. 2026 17.18
To pa drži.
Desno
31. 03. 2026 17.16
Jaz nebi spustil na otok niti kaplje dokler ne pade socializem ki je državo pripeljal v bedo sicer pa upam da bo Trump to poštimal ko se malo umiri iran
Slovenska pomlad
31. 03. 2026 17.12
Bravo slovanski bratje.Mi smo vedno na strani zatiranih od Epstein koalicije
ivan ivanović
31. 03. 2026 17.14
A to resnica kao ker imajo večino?
Premlada si še
31. 03. 2026 17.14
Hm
obožeobože
31. 03. 2026 17.09
Se je Stevanovič zmenil😍😍😍
Karamazov
31. 03. 2026 17.08
Bravo Rusi!
Pamir
31. 03. 2026 17.07
V EU dizel 4x dražji kot v Rusiji, plin 10x.Kot kaže bo še dražje dokler ne zmanjka.Sankcije delujejo.
ivan ivanović
31. 03. 2026 17.08
vam bo lepo iz Hrvaške prišel je Gospod Golob lepo poprosil da se iz Krka pošlje
ivan ivanović
31. 03. 2026 17.06
Kuba 1950 Čudovita, napredna in polna investicij, lepša od SLO. Južna Koreja 1952, uničenje. Kje je kdo danes?
Hugh_Mungus
31. 03. 2026 17.05
Noro da svet tolerira teroristične države kot sta ZDA in Izrael
mahar123
31. 03. 2026 17.14
xokler jim ne bo kaj na glavo padlo bo tko
Infiltrator
31. 03. 2026 17.05
EU bi morala ostati z rusi in kitajci prijatelji ,ne da so ubogal amerose in so nas skregal pol pa nož n hrbet kot je znacilno za amerose
ivan ivanović
31. 03. 2026 17.07
EU temelji na VATIKANU, ne pa na pravoslavnih protah....jbga...tako je to, še ZDA temelji na Rimu
Zmaga Ukrajini
31. 03. 2026 17.02
Mene pa zanima, če so že našli putlerja..., ker se že 14 dni skriva. Tale zgodba pa... težka ti je, če se pajdašiš z mafijcem putlerjem. Nafta bo,... ali pa tudi ne. Zraven imaš pa še riđota, ki zdaj pravi tako, jutri pa drugače. Zaenkrat se s pošiljko nafte strinja, za dvakrat bomo pa še videli.
IskraLJ
31. 03. 2026 17.13
Putin nam je dajal poceni plin in nafto, pošiljal najboljše turiste, odlično gospodarstvo, SIJ, Krka, Lek, pomaga Kubi ... zelenjad pa vojno, podražitve, izsiljevanje, padec gospodarstva, kupne moči, pomoga Izraelu... medtem ko on sedi na zlati školjki, se zelena ..urba vozi v avtu za 5milj, narod mu pa za jest nima. Tukaj pri nas se pobegli vozijo v avtih za 100.000 eur, živijo na naš račun, vse zastonj. Kdo je potem za nas boljši?!!
IskraLJ
31. 03. 2026 17.00
Očitno bodo rusi in kitajci na koncu rešitelji, tako njih, kot nas.
Ga. Nutrija
31. 03. 2026 17.00
Nevem kaj iranci nas Slovence zajebavlejo s to nafto. Naj se z ameri menjo. Nevem kaj evropa čaka, da bomo brez nafte vsak cajt
štajerski janezek
31. 03. 2026 16.59
Bravo Rusiiii! :)
TITO50
31. 03. 2026 16.58
Kdo pa je ta Kramp, da bo dirigiral komu bo dal sankcije in komu ne.
Slovenska pomlad
31. 03. 2026 16.57
Samo še Janša je na strani Izraela in ZDA.
proofreader
31. 03. 2026 16.52
Stevanovič bi se lahko s Putinom zmenil za gratis tanker ali dva.
Pamir
31. 03. 2026 16.59
Naj se zmeni Janšaj ki že več let pljuva Rusijo in Putina.
Trikrat cepljen
31. 03. 2026 16.44
Upam, da predsednik Trump dobi nagrado za humanost, glede na to, da je kubancem dovolil prejeti darilo iz Rusije.
ivan ivanović
31. 03. 2026 16.43
Tip bi zdavnej moral napadet kubo ne irana. in urediti življenje tam. 1 tanker ne bo veliko pomagal
Pujček
31. 03. 2026 16.42
Mirna prihodnost prihajaz Bricksom. Vazalna Eu pa je samo še za Zelenskega. Kje kanijo ti izdelki potem živet? Bojim se, da jih čaka množica.
asdfghjklč
31. 03. 2026 16.43
Pojdi ojnkat v rusijo ... tam ti bo bolje ... eu propada in razpada ... hitro pojdi v rusijo. Enosmerne karte ne pozabi kupiti.
ivan ivanović
31. 03. 2026 16.59
Pujček mirna prihodnost z briksom pomeni tudi da boš imel njihove plače
Zmaga Ukrajini
31. 03. 2026 17.04
Ja, res bi bilo fino, ko bi putlerjev tanker prišel tudi po tukajšnje russofiliće in jih odpeljal v svetlo prihodnost mosskovije, da ne bi tako trpeli tule, v osrčju EU.
Ga. Nutrija
31. 03. 2026 16.37
Včeraj ste žgal čez ruse danes pred njimi poklekate in poljubljate stopala
Big M
31. 03. 2026 16.43
Dvoličneži, saj vemo.
Pamir
31. 03. 2026 17.01
Še danes gluppi janšiti šgejo čez Ruse.Poglej noratv.
IskraLJ
31. 03. 2026 17.01
Čez ruse žgejo samo mediji in politika.
bibaleze
Portal
Pokazal dva majhna otroka in čudovito ženo
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
To je najlepše ime na svetu
To je najlepše ime na svetu
zadovoljna
Portal
To lepotico ljubi Domen Prevc
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
vizita
Portal
To so simptomi raka prebavil, ki jih velikokrat spregledamo
Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?
Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
cekin
Portal
Električna energija je sedaj cenejša čez dan
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
moskisvet
Portal
Zakaj je tako težko sprejeti partnerjevo zavrnitev
Izziv, ki je postal svetovni hit
Izziv, ki je postal svetovni hit
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Živa Repovž Zelenšek: mlada arhitektka, ki soustvarja podobo domačega mesta
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
okusno
Portal
Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi
Ta sočna velikonočna sladica je pripravljena brez zapletov (in vsi jo obožujejo)
Ta sočna velikonočna sladica je pripravljena brez zapletov (in vsi jo obožujejo)
Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti
Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti
voyo
Portal
Rocky Balboa
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Priscilla
Priscilla
