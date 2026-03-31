Anatolij Kolodkin, 'odrešitelj' Kube: tanker je prispel

V Moskvi so že v ponedeljek izrazili zadovoljstvo, ker je ruski tanker prispel na Kubo. Iz Bele hiše pa so sporočili, da ameriške sankcije proti Kubi ostajajo nespremenjene. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je ob tem omenila možnost odločitev, "ki so sprejete za vsak primer posebej" .

Država pošiljk nafte ni prejela, odkar je ameriški predsednik Donald Trump po zajetju tesnega zaveznika Havane, venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, zagrozil z uvedbo carin vsem državam, ki Kubi prodajajo ali dobavljajo nafto. Kuba je bila namreč v veliki meri odvisna od tuje pomoči in dobave nafte od zaveznikov, kot so Mehika, Rusija in Venezuela.

Po poročanju dopisnikov francoske tiskovne agencije AFP je ruski tanker z nafto davi okoli 8. ure po lokalnem času prispel v pristanišče v Matanzasu na severu Kube, 102 kilometra od Havane.

Pošiljka je dobrodošla za državo s skoraj 11 milijoni prebivalcev, ki se zaradi ameriške blokade sooča s hudim pomanjkanjem energije in obsežnimi izpadi elektrike.

Prihod tankerja je bil sicer mogoč po tem, ko je Washington 12. marca začasno omilil gospodarske sankcije proti Moskvi in dovolil prodajo ruske nafte in naftnih derivatov, ki so že naloženi na ladje na morju, da bi zmanjšal vpliv na cene energentov, ki so močno narasle po napadih ZDA in Izraela na Iran.

Teden dni zatem je ameriška vlada sporočila, da dovoljenje za prodajo ruske nafte ne velja za Kubo in Severno Korejo, vendar je Trump v nedeljo zatrdil, da ga pošiljanje nafte na Kubo trenutno ne moti.