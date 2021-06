Andrej Pivovarov: kritik Kremlja pridržan na letalu v Varšavo

Aretacija Pivovarova je sledila dogodku, ko so oblasti v Belorusiji 23. maja preusmerile let letalske družbe Ryanair in na krovu aretirale novinarja Romana Protaseviča in njegovo partnerko.

Pivovarova ekipa je kasneje sporočila, da ga je policija zaslišala, preiskala njegovo stanovanje in v torek proti njemu sprožila kazenski postopek zaradi domnevne kršitve ruske zakonodaje o "nezaželenih organizacijah" . "Ta dejanja kažejo na to, da se nas bojijo in vsekakor smo mi v večini," je po aretaciji dejal Pivovarov.

Pri poljskemu letalskemu prevozniku LOT, ki je upravljalo letalo, na katerem se je nahajal tudi Pivovarov, so sporočili, da se je letalo na stezi pripravljalo za vzlet, ko je ruski nadzornik zračnega prometa posadki ukazal, naj se vrne na parkirno mesto. "Pilot je moral to odredbo upoštevati, saj je bil pod rusko jurisdikcijo," je družbo citirala poljska tiskovna agencija PAP. Poljska je sporočila, da incident preučuje.

"To dejanje je zelo nenavadno, saj če bi Rusi želeli pridržati to osebo, bi to lahko storili še preden se je odpravila na pot. Vprašanje je, zakaj so to storili ravno v tistem trenutku," je za državno radiotelevizijo TVP povedal namestnik zunanjega ministra Piotr Wawrzyk.

Odprta Rusija, označena kot"nezaželena"

Odprto Rusijo je financiral tajkun Mihail Hodorkovski, ki se je v London preselil po 10 letih zaporne kazni v Rusiji. Rusija je Pivovarovo gibanje leta 2017 razglasila za "nezaželeno" in dejansko prepovedala njene dejavnosti. Zavezniki skupine so se v Rusiji še naprej srečevali in izvajali akcije, toda skupina se je prejšnji teden razpustila, da bi tako svoje člane obvarovala pred kazenskim pregonom, saj se parlament pripravlja na sprejetje zakonodaje, ki bo povečala kazensko odgovornost za vse, ki sodelujejo z "nezaželenimi organizacijami".

Rusija trdi, da je zakon potreben za zaščito nacionalne varnosti pred zunanjim vmešavanjem.

Ruski preiskovalci so tudi po aretaciji Pivovarova izvajali preiskave Putinovih nasprotnikov, saj so vdrli v dom opozicijskega politikaDmitrija Gudkova, nekdanjega poslanca, ki si je septembra prizadeval za kandidaturo v parlament. Domove so preiskali tudi dvema njegovima sodelavcema. Oblasti omenjeno operacijo še niso komentirali.

Pregoni se dogaja v času, ko se Rusija pripravlja na septembrske parlamentarne volitve in zdi se, da tako zatira politično opozicijo. Putinova stranka Enotna Rusija je v zadnjem času izgubila na podpori, potem ko Rusijo težijo gospodarske zadeve. V zadnjem času je najbolj odmevala aretacija vodilnega predsednikovega političnega sovražnika Alekseja Navalnega, ki je bil aretiran januarja po vrnitvi iz Nemčije, kjer je pet mesecev okreval po zastrupitvi z živčnim plinom novičokom, za katero je krivil Kremelj. Ruski uradniki so v tem primeru vse obtožbe zanikali.