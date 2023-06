Andrew Tate bo moral pred sodnika zaradi obtožb o trgovini z ljudmi

Kontroverznemu vplivnežu Andrewu Tatu in njegovemu bratu Tristanu bodo v Romuniji sodili zaradi obtožb o trgovini z ljudmi, posilstvu in ustanovitvi kriminalne združbe za spolno izkoriščanje žensk. Brata Tate in dve romunski osumljenki so trenutno v hišnem priporu zaradi obtožb sedmih žensk.

Spletnega vplivneža in samooklicanega mizoginista Andrewa Tata in njegovega brata so med preiskavo zaradi domnevne trgovine z ljudmi in posilstva premestili v hišni pripor, potem ko je romunsko sodišče zavrnilo zahtevo tožilstva, da ju do konca aprila zadrži v policijskem priporu. Zdaj je tožilstvo odločilo, da morata brata Tate, vključno z dvema ženskama, biti privedena pred sodnika.

Tožilci so opozorili, da bratov ne bi smeli izpustiti, saj bi lahko poskušala "izkoristiti ranljivost svojih žrtev". "Brata Tate sta sposobna izvajati stalni psihični nadzor nad žrtvami, tudi z nasiljem, da bi jih prisilila v poslušnost kot sužnje," so trdili policisti. "Potrebno je, da brata Tate ostaneta v zaporu, saj lahko, če bosta izpuščena na prostost, med preiskavo ponovno vplivata na žrtve." Tate, njegov brat Tristan in dve romunski osumljenki so policisti prvič aretirali decembra na njunem domu v Bukarešti, marca pa so ju po odločitvi romunskega sodnika iz pripora premestili v hišni pripor.

