Andrew Tate ostaja v priporu

36-letni Tate je v sredo zjutraj prišel na sodišče v Bukarešti priklenjen v družbi svojega brata Tristana. Brata Tate sta pridržana skupaj še z dvema romunskima ženskama.

Vsi štirje, ki so bili pridržani konec decembra v Bukarešti, bodo sedaj skušali razveljaviti odločitev sodnika, ki je 20. januarja na zahtevo tožilstva njihov pripor še drugič podaljšal za 30 dni.

Če bo sodišče njihovo pritožbo v sredo zavrnilo, bodo vsi štirje ostali v priporu do 27. februarja, saj bodo tožilci nadaljevali s preiskavo.

Dokumenti, ki jih navajajo pri Associated Press razkrivajo, zakaj se je sodnik odločil za podaljšanje pripora. Sodnik je pri svoji odločitvi upošteval "nevarnost obtožencev" in njihovo zmožnost, da so si za žrtve izbrali osebe, ki so iskale boljše življenjske priložnosti, poroča Euronews.

Ko sta brata Tate v sredo po dopoldanskem zaslišanju zapuščala sodišče, je Andrew dejal: "Zahtevajte dokaze, vendar vam jih ne bodo dali, ker jih ni. Resnico pa boste izvedeli kmalu." Andrew in Tristan sta prek odvetnikov sicer krivdo večkrat zanikala, je poročal SkyNews.