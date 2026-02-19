Tesno prijateljeval z Epsteinom, več žrtev ga obtožuje spolne zlorabe

Ameriško pravosodno ministrstvo je januarja objavilo nov sveženj dokumentov o zdaj že pokojnem pedofilu Jeffreyju Epsteinu, ki so znova potrdili njegove tesne vezi s članom britanske kraljeve družine Andrewom Mountbattenom-Windsorjem. Iz elektronskega dopisovanja med obema je med drugim razvidno, da je Andrew leta 2010 in 2011 Epsteinu posredoval uradna poročila o potovanjih v tujino. Andrew je bil v tistem času na položaju vladnega trgovinskega odposlanca. Britanska policija je nato sprožila preiskavo zaradi suma kršitve javne funkcije.

Objavljeni dokumenti vključujejo elektronska sporočila, ki kažejo, da je takratni princ Andrew 7. oktobra 2010 Epsteinu poslal podrobnosti o svojih prihajajočih uradnih potovanjih v Singapur, Vietnam, Šenžen na Kitajskem in Hongkong. Po vrnitvi s potovanja pa mu je 30. novembra posredoval uradna poročila o teh obiskih, očitno pet minut po tem, ko jih je sam prejel od takratnega asistenta Amita Patela. Ni jasno, ali so dokumenti vsebovali tržno občutljive informacije o britanskih trgovinskih poslih. Glede na vladne smernice mora trgovinski odposlanec varovati zaupnost občutljivih informacij, ki lahko vključujejo "občutljive, komercialne ali politične informacije, ki se delijo o ustreznih trgih/obiskih". Ta dolžnost varovanja zaupnosti velja tudi po izteku njihovega mandata.

Preiskava tudi v smeri trgovine z belim blagom

Povezava Andrew–Epstein je v javnosti začela odmevati po javnem razkritju ene od njegovih žrtev, Virginie Giuffre. Avstralka je bila ena prvih, ki so pozvale h kazenskemu pregonu Epsteina in drugih, ki so mu pomagali pri spolnem zlorabljanju mladoletnic. Giuffrejeva je trdila, da so jo leta 2001, ko je bila stara 17 let, pripeljali v London, da bi imela spolne odnose z nekdanjim princem. Nato pa naj bi jo med letoma 2001 in 2002 še dvakrat prisilili v spolni odnos z njim, in sicer v New Yorku in na Epsteinovem zasebnem otoku. Policiji je posredovala ključne informacije, ki so prispevale k preiskavi in poznejši obsodbi Epsteinove sodelavke in Andrewove prijateljice Ghislaine Maxwell. Virginia Giuffre je leta 2022 po sodni poti, v kateri je tožila Andrewa, dosegla poravnavo v višini približno 12 milijonov funtov (13,7 milijona evrov). Lani si je vzela življenje.

Princ Andrew in Virginia Giuffre FOTO: Profimedia

Andrew je njene trditve vedno zanikal, prav tako je dejal, da se ne spomni, da bi jo kdaj spoznal – čeprav je v javnost prišla fotografija, na kateri okoli pasu objema mlado Virginio, za njima pa stoji Ghislaine. Britanska policija pa naj bi zdaj preverjala obtožbe še ene ženske, ki trdi, da jo je Epstein poslal v Združeno kraljestvo, kjer naj bi imela spolni stik s takratnim princem. Srečanje naj bi se zgodilo v njegovi nekdanji rezidenci Royal Lodge leta 2010, ženska, ki ni Britanka, pa je bila takrat stara nekaj čez 20 let.

Iz sporočil iz leta 2010 je razvidno, da mu je Epstein organiziral zmenek s 26-letno Rusinjo. V sporočilih sta se pogovarjala o večerji v Buckinghamski palači, kjer je "veliko zasebnosti". Andrewa je nato zanimalo, ali ima o njej še kakšne informacije: "Stara 26 let, Rusinja, pametna, lepa, vredna zaupanja, ima tvoj e-poštni naslov," mu je odgovoril Epstein. Še bolj nazorne so tri fotografije, na katerih Andrew kleči nad oblečeno žensko, ki leži na tleh. Na dveh slikah se dotika tudi njenega trebuha. Pri britanskem BBC so fotografije analizirali in ugotovili, da je pohištvo na fotografiji skladno z notranjostjo Epsteinove vile v New Yorku. Kontekst okoli fotografij sicer ni naveden.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Andrew Mountbatten-Windsor v Epsteinovih dosjejih Profimedia

Andrew Mountbatten-Windsor v Epsteinovih dosjejih Profimedia

Andrew Mountbatten-Windsor v Epsteinovih dosjejih Profimedia

Nekdanji princ Andrew, Jeffrey Epstein in Ghislane Maxwell Profimedia

Fotografije iz zapuščine Jeffreyja Espteina - nekdanji princ Andrew z Billom Gatesom Profimedia









V dokumentih so sicer tudi druge fotografije, ki dokazujejo, da je Andrew z Epsteinom in Maxwellovo preživel veliko časa. Na eni od fotografij Andrew, oblečen v smoking, leži na kolenih več žensk, ki so oblečene v svečane obleke. Obrazi žensk so zakriti, na fotografiji je tako viden le obraz Maxwellove. Nekdanji princ Andrew, ki so mu oktobra lani odvzeli kraljeve nazive, vse obtožbe zanika.

Pod pritiskom tudi nekdanja žena Sarah Ferguson

Epsteinovi dosjeji so razkrili tudi zelo nenavadno prijateljstvo med Epsteinom in Sarah Ferguson, nekdanjo soprogo Andrewa. V enem od elektronskih sporočil, ki jih je objavilo ameriško pravosodno ministrstvo, je Fergusonova Epsteinu le nekaj tednov po njegovi izpustitvi iz zapora leta 2009 povedala, da pozna "samsko" žensko z "odlično postavo", ki bi jo moral spoznati.

Sarah Ferguson na fotografiji iz Epsteinovih dosjejev FOTO: AP

V nadaljevanju dopisovanja pa je zapisala: "OK, poroči se z mano in potem jo bomo zaposlili." Čeprav je e-poštni naslov, s katerega so bila sporočila poslana, v datotekah zakrit, je kontaktna oseba navedena kot Sarah. V drugih e-mailih z istega naslova je očitno, da je z njim komunicirala nekdanja članica kraljeve družine. Fergusonova je v enem od elektronskih sporočil Epsteinu povedala, da je on njen "steber", v drugem ga opisuje kot "izvrstnega prijatelja", v enem pa, da ji je kot "brat, ki si ga je vedno želela". Iz dokumentov je razvidno tudi, da sta njuni hčerki, princesi Beatrice in Eugenie, leta 2009 z materjo odleteli v Miami, kjer sta obiskali Epsteina manj kot teden dni po tem, ko so ga izpustili iz zapora. V enem od elektronskih sporočil Epsteinu ga dva dni po izpustu iz zapora njegova asistentka sprašuje, ali lahko plača povratne letalske karte iz Londona v ZDA za gospo Ferguson in "dekleta".

V poznejšem dopisovanju je sicer Fergusonova Epsteina obtožila, da z njo prijateljuje samo, da bi "prišel do Andrewa" in se pritoževala, da ji več ne odgovarja na sporočila. "Tako zelo kristalno jasno mi je, da si se družil z menoj samo, da bi prišel do Andrewa. In to me je zelo globoko prizadelo. Bolj kot si lahko misliš," je zapisala. Veliko pozornosti javnosti je pritegnilo tudi elektronsko sporočilo, v katerem je Epsteinu pisala: "Nisem niti vedela, da boš dobil otroka." Epstein uradno nima otrok. Zaradi razkritij v Epsteinovih dokumentih so številne dobrodelne organizacije prekinile stike z nekdanjo ženo princa Andrewa. V sredo pa je na Otoku odjeknila novica, da se bo šest podjetij, povezanih z nekdanjo vojvodinjo Yorško, zaprlo. Njihovo zaprtje sledi razkritjem Epsteinovih dosjejev, ki kažejo tudi, da je bivša žena nekdanjega princa Andrewa bogatemu pedofilu zaupala, da se zaradi svojih finančnih težav počuti obupana. Iz e-poštnih sporočil med Fergusonovo in Epsteinom je razvidno tudi, da ga je medtem ko je bil on še v zaporu prosila za finančni nasvet o tem, kako se spopasti s svojim šestmilijonskim dolgom, ter da se ji bo "utrgalo od izčrpanosti", kar nakazuje na to, da se je nanj obračala tudi za čustveno podporo. Vsa podjetja, ki so v postopku zaprtja, so bila ustanovljena pred več kot desetletjem. Večina jih je uvrščenih med "mirujoča podjetja", z zelo malo ali nič poročil o nedavni komercialni dejavnosti.

Preiskave tudi v Franciji in na Norveškem

Mediji poročajo, da je tudi pariško tožilstvo odprlo dve novi preiskavi, povezani z Jeffreyjem Epsteinom. Ena se bo osredotočila na kazniva dejanja spolne zlorabe, druga pa na finančne prestopke. V obeh pa bodo sodelovali specializirani tožilci. Preiskavi temeljita na Epsteinovih dosjejih, ki jih je objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje, pa tudi na poročanju medijev in novih prijavah. Pariški tožilci morebitne žrtve pozivajo, naj spregovorijo. "Prepričani smo, da nam nekatere [žrtve] niso nujno znane in da jih bodo te objave morda spodbudile k temu, da se oglasijo," je dejal pariški tožilec Laurence Beccuau. Epstein je pogosto potoval v Francijo, v Parizu pa je imel v lasti tudi stanovanja. Preiskave v povezavi z Epsteinovimi dosjeji potekajo tudi na Norveškem. Nekdanji norveški premier Thorbjørn Jagland je obtožen "hude korupcije" zaradi njegovih povezav z ameriškim spolnim prestopnikom. Obtožbo so vložili po tem, ko je Svet Evrope Jaglandu odvzel imuniteto, ki jo je imel zaradi svoje pretekle diplomatske vloge. Jagland sicer zanika, da bi storil kaj nezakonitega, in je pripravljen sodelovati v preiskavi.