Varna namestitev porote sojenje princu Andrewu pomaknila na konec leta 2022

"Ne moram vam dati datuma, poskusil bom septembra, ampak bolj je mogoče, da bo to nekje od oktobra do decembra prihodnje leto," je dejal sodnik Lewis Kaplan. Pojasnil je, da je zaradi pandemije težko napovedati povsem točen datum, saj varna namestitev porote predstavlja velik logistični zalogaj, poroča CNN . Odvetniki obeh strani pričakujejo, da bodo na klop za priče skupno poklicali nekje med 16 do 24 ljudi, vključno s toženim in tožnico, dodaja spletni portal.

Mlada Giuffrejeva je bila ena od žrtev milijarderja Jeffreyja Epsteina, ki je bil obtožen trgovanja z mladoletnimi spolnimi sužnjami. Grozilo mu je do 45 let kazni, toda nato so ga našli mrtvega v zaporni celici, kjer je v priporu čakal na sojenje.

Civilno tožbo proti britanskemu princu Andrewu, ki je veljal za Epsteinovega tesnega prijatelja, je v New Yorku vložila sredi avgusta letos. Obtožila ga je, da jo je spolno zlorabil, ko je imela 17 let. Spolne odnose s princem naj bi imela v londonskem stanovanju Epsteinove prijateljice in domnevne zvodnice Ghislaine Maxwell, v Epsteinovi newyorški graščini in na njegovem zasebnem otoku Little St. James.