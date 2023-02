Bo Andrew spet postal član kraljeve družine?

Princ Andrew je spet v središču pozornosti. Tako kot Harry je tudi Andrew, a zaradi zelo drugačnih razlogov, izgubil naziv "njegova kraljevska visokost" in vse vojaške nazive, zaradi česar v javnosti ne sme nositi vojaških uniform. Njegova mama, Kraljica Elizabeta druga, ga je predčasno prisilno upokojila zaradi dolgoletnega prijateljevanja z razvpitim ameriškim pedofilom Jeffreyem Epsteinom, ki naj bi med čakanjem na sojenje v zaporu leta 2019 naredil samomor. Zdaj bi se rad princ Andrew rehabilitiral, in se vrnil v kraljevo družino kot polnopravni član. Za to ga je navdihnila, iz ameriškega zapora, njegova nekdanja punca in dolgoletna Epstenova zvodnica mladoletnic Ghislaine Maxwell.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:56 audio-control-play-line Iz 24UR ZVEČER: Princ Andrew razburja 01:35 audio-control-play-line Iz 24UR ZVEČER: Nova fotografija, ki naj bi dokazovala prinčevo nedolžnost? icon-chevron-left icon-chevron-right