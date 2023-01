Andrewu Tatu preiskali več luksuznih nepremičnin

Oblasti sumijo njega in njegovega brata trgovine z ljudmi, natančneje, da je namerno zvabil ženske v Romunijo z obljubami o resni zvezi in poroki, nato pa jih prisilil v snemanje video posnetkov s pornografsko vsebino, zaslužek pa je seveda šel v njegov žep. Ena obtožba se nanaša celo na posilstvo.

Preiskovalci so do sedaj potrdili šest žensk, ki so bile domnevne žrtve razvpitih bratov, toda dve sta nato zanikali kakršno koli slabo ravnanje s strani bratov. Ženske, ki na sebi nosijo tetovaže z napisi "Tatova lastnina" in "Tatovo dekle", so delale v kompleksu v Bukarešti, kjer je Tate s svojim bratom prebival.

V pogovoru za romunski televizijski kanal Antena 1 je ena od žensk, ki se je predstavila kot Beatrice, povedala, da je bila z bratoma Tate dve leti dobra prijateljica in da si je iz spoštovanja do njiju na roko tetovirala napis "Tate Girl". Druga ženska po imenu Jasmin pa je dejala, da nikoli ni videla, da bi bila Tate ali njegov brat Tristan agresivna ali nesramna.

"Nikoli mi niso grozili," je dejala Beatrice. "Če bi, ne bi bila tako neumna, da bi ostala v tej hiši."