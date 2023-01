Andrewu Tatu izpred posestva odpeljali še Rolls-Royca, BMW-ja in Mercedeza

Zloglasnemu vplivnežu Andrewu Tatu so v okviru kriminalistične preiskave v Romuniji izpred njegove hiše odpeljali še več luksuznih avtomobilov. Parkirišče pred družinsko hišo v predmestju Bukarešte je med drugim ostalo brez Rolls-Royca, BMW-ja in Mercedes-Benza, piše Reuters.

Odvetnik bratov Tate, Andrewa so namreč pridržali skupaj z bratom Tristanom, se na dodatne zasege premoženja ni želel odzvati. Tatu so sicer v okviru kriminalistične preiskave že prej zasegli 15 luksuznih avtomobilov pa tudi več kot deset nepremičnin. 36-letnika skupaj z bratom preiskujejo zaradi suma trgovine z ljudmi in posilstva. Oba krivdo zanikata.

Trenutno sicer prestajata 30-dnevni pripor, na katerega sta se v torek tudi pritožila, a je sodnik pritožbo zavrgel. "Možnosti, da bi se osumljenci izognili preiskavi, zapustili Romunijo in se naselili v državah, ki ne dovoljujejo izročitve glede na njihove finančne zmožnosti in javne pripombe v zvezi s tem, ni mogoče prezreti," so ob odloku zapisali sodniki. Odvetnik pa meni, da je ukrep pretiran.