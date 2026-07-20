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Andy Burnham bo postal britanski premier

London, 20. 07. 2026 06.30 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Andy Burnham

Andy Burnham bo po vodenju vladajoče laburistične stranke od predhodnika Keira Starmerja prevzel še položaj britanskega premierja. Po pričakovanjih bo še danes predstavil tudi svojo ministrsko ekipo.

Andy Burnham je bil po burnem strankarskem dogajanju, ki je sledilo zelo slabemu rezultatu na majskih lokalnih in regionalnih volitvah, za novega vodjo laburistov imenovan v petek na izrednem kongresu. Na položaju je nasledil Starmerja, ki je pod vse večjim pritiskom junija odstopil.

Kot vodji vladajoče stranke, ki obenem v parlamentu od volitev leta 2024 uživa prepričljivo večino, mu pripada tudi premierski položaj, ki pa ga bo od Starmerja prevzel šele danes.

Predaja poslov se bo začela z odhodom Starmerja s sedeža premierja na Downing Streetu 10, nakar bo kralju Karlu III. uradno podal odstop. V Buckinghamsko palačo mu bo nato sledil Burnham, ki bo postal premier - že sedmi v desetih letih -, ko mu bo kralj podelil mandat za sestavo vlade.

Burnham, ki si je po devetletnem županovanju v Manchestru prislužil vzdevek "kralj severa", na položaju obljublja izboljšanje življenjskega standarda v vseh delih države. Njegova osrednja ideja je porazdelitev oblasti med mesta in regije, vključno z vzpostavitvijo izpostave sedeža premierja v Manchestru.

Politik, ki znotraj stranke pripada t. i. mehki levici, je naklonjen večjemu nadzoru nad storitvami, kot je oskrba z vodo, in ponovni industrializaciji. Obljublja še okrepitev gradnje javnih stanovanj, tudi z namenom rešitve krize brezdomstva, in dodatno vlaganje v socialno oskrbo.

Čakajo ga sicer enaki izzivi, kot so čakali na Starmerja - nezavidljivi gospodarski kazalci, visoki stroški zadolževanja in številni prihodi migrantov v čolnih prek Rokavskega preliva, ki so med drugim botrovali visokemu porastu podpore protipriseljenski stranki Reform UK.

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