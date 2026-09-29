Andy Burnham napoveduje korenite spremembe v britanski politiki

Velika Britanija je že dolgo na napačni poti – od deindustrializacije, deregulacije, privatizacije, varčevalnih ukrepov in brexita, je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal Andy Burnham, ki je julija na premierskem položaju nasledil Keirja Starmerja. Obljubil je, da bo državo vrnil na pravo pot in ljudem povrnil upanje.

"Resnica je naslednja: ko smo se odpovedali javnemu nadzoru, smo ljudi pustili brez zaščite. (...) Podpora tako mladim kot starejšim se je postopoma manjšala in država danes za to plačuje visok davek," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Glede brexita meni, da je ta državi povzročil več škode kot koristi. "Brexit nam ni dal nadzora. Izgubili smo del nadzora, ki smo ga imeli nad svojim gospodarstvom, saj nas je desetletje nizke rasti postavilo v šibkejši položaj, izgubili smo tudi del nadzora nad priseljevanjem," je njegov nagovor v Liverpoolu povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Po njegovih besedah Velika Britanija brez odločitve o dolgoročnem odnosu "s trgom, ki je za nas še vedno največji," ne more oblikovati jasne poti v prihodnost.

Glede stanovanjske problematike je napovedal reformo sistema dolgoročnega najema in najemnikom sporočil: "Konec je časov, ko so vas izžemali do zadnjega centa."