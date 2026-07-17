Andy Burnham novi vodja britanskih laburistov in novi premier

Andyja Burnhama je za novega vodjo stranke v uvodnem nagovoru razglasila trenutna notranja ministrica Shabana Mahmood, nakar je v nagovoru zbranim dejal, da gre za zelo pomemben trenutek zanj in njegovo družino, na katerega pa da je pripravljen. "Pripravljen sem voditi," je dejal in ob tem izpostavil pomembne temelje, ki jih je za to položil njegov predhodnik Keir Starmer. Med njimi je po poročanju BBC izpostavil skrajšanje čakalnih vrst v javnem zdravstvu in povrnitev ugleda države na svetovnem odru. Napovedal je, da bodo pod njegovim vodstvom ljudem "vrnili upanje", pri čemer namerava graditi na novi politiki, usmeritev stranke pa bo v prihodnje "izrazito laburistična". Kritiziral je nekatere odločitve iz 80. let preteklega stoletja, ki jih je povezal s centralizacijo in privatizacijo gospodarske moči, kar da je vodilo v koncentracijo premoženja in moči v rokah vse manj ljudi in krajev.

Andy Burnham FOTO: AP

V skladu s predhodnimi napovedmi je Burnham, ki se je opisal kot podjetjem naklonjenega voditelja stranke, obljubil glas vsem delom države in večjo možnost odločanja na lokalni oz. regionalni ravni. Rast bi morali zagotoviti povsod po državi, je dejal. Na mesto voditelja Burnham prihaja s poslanskega sedeža, ki ga je osvojil junija, potem ko se je v vrstah laburistov pred tem kalil kot dolgoletni poslanec in član vlade, zadnjih devet let pa županoval Manchestru. Za položaj se mu ni bilo treba pomeriti z morebitnimi drugimi kandidati, saj je že v predhodnem postopku zbral podporo tolikšnega števila poslancev, da druge kandidature sploh niso bile mogoče. Podprli so ga tudi vsi s stranko povezani sindikati. Laburisti upajo, da mu bo uspelo z javnostjo komunicirati bolje kot njegovemu predhodniku Starmerju in da bo zavzel bolj odločen pristop do prenove javnih storitev in oživitve gospodarstva.

Nigel Farage FOTO: AP