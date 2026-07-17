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Andy Burnham novi vodja britanskih laburistov in novi premier

London, 17. 07. 2026 15.02 pred 39 minutami 3 min branja 1

Avtor:
STA L.M.
Andy Burnham

Britanski laburisti so na izrednem kongresu za novega voditelja stranke imenovali Andyja Burnhama, 56-letnega donedavnega župana Manchestra z dolgoletnimi političnimi izkušnjami. Kot vodja vladajoče stranke bo Burnham, ki je Britancem obljubil povrnitev upanja, v ponedeljek Keira Starmerja nasledil tudi na položaju premierja.

Andyja Burnhama je za novega vodjo stranke v uvodnem nagovoru razglasila trenutna notranja ministrica Shabana Mahmood, nakar je v nagovoru zbranim dejal, da gre za zelo pomemben trenutek zanj in njegovo družino, na katerega pa da je pripravljen.

"Pripravljen sem voditi," je dejal in ob tem izpostavil pomembne temelje, ki jih je za to položil njegov predhodnik Keir Starmer. Med njimi je po poročanju BBC izpostavil skrajšanje čakalnih vrst v javnem zdravstvu in povrnitev ugleda države na svetovnem odru.

Napovedal je, da bodo pod njegovim vodstvom ljudem "vrnili upanje", pri čemer namerava graditi na novi politiki, usmeritev stranke pa bo v prihodnje "izrazito laburistična".

Kritiziral je nekatere odločitve iz 80. let preteklega stoletja, ki jih je povezal s centralizacijo in privatizacijo gospodarske moči, kar da je vodilo v koncentracijo premoženja in moči v rokah vse manj ljudi in krajev.

Andy Burnham
Andy Burnham
FOTO: AP

V skladu s predhodnimi napovedmi je Burnham, ki se je opisal kot podjetjem naklonjenega voditelja stranke, obljubil glas vsem delom države in večjo možnost odločanja na lokalni oz. regionalni ravni. Rast bi morali zagotoviti povsod po državi, je dejal.

Na mesto voditelja Burnham prihaja s poslanskega sedeža, ki ga je osvojil junija, potem ko se je v vrstah laburistov pred tem kalil kot dolgoletni poslanec in član vlade, zadnjih devet let pa županoval Manchestru.

Za položaj se mu ni bilo treba pomeriti z morebitnimi drugimi kandidati, saj je že v predhodnem postopku zbral podporo tolikšnega števila poslancev, da druge kandidature sploh niso bile mogoče. Podprli so ga tudi vsi s stranko povezani sindikati.

Laburisti upajo, da mu bo uspelo z javnostjo komunicirati bolje kot njegovemu predhodniku Starmerju in da bo zavzel bolj odločen pristop do prenove javnih storitev in oživitve gospodarstva.

Nigel Farage
Nigel Farage
FOTO: AP

V stranki nanj stavijo tudi kot na svojo najboljšo možnost za ustavitev napredovanja protipriseljenske stranke Reform UK Nigela Faragea, ki ji ankete napovedujejo zmago na prihodnjih volitvah v državi, ki naj bi potekale leta 2029.

Burnham je na položaju nasledil Keira Starmerja, ki je laburiste julija 2024 po 14 letih v opoziciji popeljal do prepričljive zmage proti konservativcem, 22. junija pa naznanil odstop.

Starmerjevo vodenje vlade so že kmalu zaznamovale nekatere poteze, ki so bile deležne kritik, na čelu s spornim imenovanjem Petra Mandelsona za veleposlanika v ZDA.

Pritisk nanj se je okrepil po slabih rezultatih na lokalnih volitvah maja, nevzdržen pa postal, ko je Burnham sredi junija osvojil volitve za nadomestnega poslanca, kar mu je omogočilo potegovanje za voditelja stranke.

Položaj premierja bo Burnham kot vodja vladajoče stranke s prepričljivo večino v parlamentu po obisku pri kralju Karlu III. prevzel v ponedeljek, ko naj bi predstavil tudi vladno ekipo. Bo že sedmi predsednik vlade v desetih letih.

Andy Burnham Velika Britanija laburisti politika Keir Starmer

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rumenjak
17. 07. 2026 15.42
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