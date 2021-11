Angelo Merkel na poslovilnem obisku v Franciji sprejeli z navdušenjem

Voditelja sta se skupaj s svojima življenjskima sopotnikoma najprej sprehodila po središču slikovitega zgodovinskega mesta z obzidjem, nato pa sta imela na programu obisk tamkajšnjega Hospices de Beaune – nekdanje ubožnice oziroma bolnišnice za revne, katere korenine segajo v srednji vek in se predstavlja kot eden francoskih najprestižnejših zgodovinskih spomenikov.

Sledila naj bi večerja ob glasbi, poleg tega pa bodo dvojico po napovedih sprejeli v burgundski Confrerie des Chevaliers du Tastevin, v prevodu Bratovščini vitezov kupe okuševalcev vin, katere namen je ohranjati lokalne tradicije.

A obisk ima tudi resnejšo plat, saj si bosta Macron in Merklova predvidoma izmenjala poglede na aktualne mednarodne zadeve, Macron pa bo gostji izročil najvišje francosko odlikovanje, veliki križ legije časti. S tem se bo končal ploden odnos dveh voditeljev, tako v smislu sodelovanja med Nemčijo in Francijo kot tudi širše na evropski ravni, so zapisali v Elizejski palači.