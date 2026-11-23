Britanska vlada je nekdanjo letalsko bazo RAF Barnham, ki leži v bližini kraja Bury St Edmunds v Suffolku, določila za namestitev do 931 moških prosilcev za azil. Prebivalci Barnhama so se na to napoved ostro odzvali in priredili simboličen referendum, kjer so odločali o neodvisnosti vasice. Za izstop iz Združenega kraljestva je glasovalo 267 ljudi oziroma 94 odstotkov vseh udeležencev, piše BBC. Proti jih je bilo 16, ena glasovnica je bila neveljavna. Čeprav rezultat pravno ni zavezujoč, so prebivalci po glasovanju razkrili novo zastavo, s katero so proslavili svojo razglašeno "neodvisnost". Na modrem ozadju v barvah Suffolka je upodobljena ptica, imenovana veliki skovik.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Prebivalci Barnhama ostro proti namestitvi migrantov Profimedia

Prebivalci Barnhama ostro proti namestitvi migrantov Profimedia

Prebivalci Barnhama ostro proti namestitvi migrantov Profimedia

Prebivalci Barnhama ostro proti namestitvi migrantov Profimedia

Prebivalci Barnhama ostro proti namestitvi migrantov Profimedia









Barnham je druga angleška vas, ki je izvedla simbolično glasovanje zaradi načrtov za nastanitev migrantov. Septembra so se za izstop iz Združenega kraljestva na podobnem glasovanju odločili tudi prebivalci vasi Piddington v grofiji Oxfordshire. John Bauer, predsednik vaškega sveta, je napovedal, da se bo vas zdaj razglasila za samostojno upravno ozemlje z imenom Bailiwick of Barnham. Aktivist Ken Jordan je dejal, da glasovanje pomeni "šele začetek, pravo delo pa se začne jutri". Britanska vlada je sicer načrte za nastanitev prosilcev za azil, in sicer "samskih odraslih moških", v nekdanji letalski bazi RAF Barnham prvič predstavila junija. In že takrat je načrt sprožil proteste. Gre za del prizadevanj britanske vlade, da bi odpravila nastanitev prosilcev za azil v hotelih. Ta sistem naj bi na vrhuncu vlado stal kar devet milijonov funtov na dan (približno 10,74 milijona evrov).

"Vas bo preobremenjena"