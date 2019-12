Angleški gasilci iz požara, ki ga je zanetila sama, rešili 45 let staro želvo

Angleški gasilci so se na božični dan odzvali na nenavaden klic – pogasiti so morali požar, ki ga je zanetila želva. Ko so prispeli do hiše, so ugotovili, da je že zasičena z dimom, ena izmed sob pa je gorela. Ogenj so hitro pogasili in prostore prezračili, rešili pa so tudi želvo, ki je prevrnila grelno lučko in s tem zanetila požar.