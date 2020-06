Angleški muzeji, galerije in kini se pripravljajo, da odprejo vrata

Medtem ko je Downing Street odločitev pozdravil, so zdravniki, dobrodelne organizacije in sindikati ob načrtih ponovnega odprtja in razpolovitve upoštevanja dvometrske razdalje med osebami izrazili zaskrbljenost.

Kot piše britanski The Guardian , vse spremembe veljajo le za Anglijo in ne za celotno Veliko Britanijo, odvisne pa so od nadaljnjega nizkega števila okužb.

V Veliki Britaniji so v ponedeljek zabeležili najnižjo dnevno stopnjo smrti zaradi covida-19 od sredine marca. Po poročanju ministrstva za zdravje je umrlo petnajst oseb, zabeležili pa so tudi manj kot tisoč novih dnevnih okužb. Velika Britanija je evropska država, ki jo je pandemija novega koronavirusa močno prizadela, saj so zabeležili že več kot 42.600 smrti.

V britanskih knjigarnah po ponovnem odprtju skokovita prodaja

V Veliki Britaniji je bilo sicer v prvih šestih dneh po ponovnem odprtju knjigarn 15. junija, potem ko so le-te zaradi covida-19 tri mesece samevale, prodanih skoraj štiri milijone knjig. Prodaja se je tako v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala za 31 odstotkov. Na vrhu prodajne lestvice je bila antirasistična knjiga Reni Eddo-Lodge.

Po pisanju spletnega portala The Guardian je bilo po podatkih Nielsen BookScan, ki spremlja knjižno prodajo, do 20. junija prodanih 3,8 milijona knjig v skupni vrednosti 33 milijonov funtov. (36 milijonov evrov)

Tako količina kot vrednost prodanih knjig sta zrasla za 31 odstotkov v primerjavi z istim tednom v letu 2019, čeprav škotske in valižanske knjigarne v tem času še niso obratovale. Gre za najvišje prodajne številke v 25. tednu leta. Kot navaja revija The Bookseller, so podobno višino dosegle leta 2003, ko je izšla knjiga Harry Potter in Feniksov red avtorice J. K. Rowling.