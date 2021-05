Angleški navijači napolnili pube: priprave so bile 'tekoče'

Milijoni navijačev so angleški evropski obračun gledali doma, na Otoku. A to ni niti malo zmanjšalo navijaških strasti, posebno v Londonu in Manchestru. Veselje navijačev Chelsea je bilo v kričečem nasprotju z razočaranjem privržencev Manchester Cityja. Prvi velik vrhunec navijanja londonskih navijačev Chelsea je prišel v 42. minuti. Drugi, največji, pa po osvojitvi bleščečega pokala.

icon-expand