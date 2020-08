Angleški turist o tem, kako je obiskati Hrvaško v času pandemije

Prav tako je opazil, da dnevni izleti s čolni na bližnje otoke oziroma plaže ne predstavljajo ravno doslednega spoštovanja ukrepov, saj na povsem polnem čolnu, kjer ljudje sedijo tesno skupaj, nihče seveda ne nosi zaščitne maske. Ob tem je Ross, sicer znan po potovalnih nasvetih, izpostavil, da je osebje v lokalih, restavracijah in drugje sicer nosilo zaščitne maske, a jih večina ni uporabljala pravilno, saj niso imeli pokritega nosu, mnogi pa so jih nosili ovite okrog zapestja.

O problematiki zabav, ki potekajo na Hrvaškem, smo že poročali, saj so vse pogostejši vir okužb tudi med mladimi Slovenci. Na Pagu, ki je zaradi Zrć znan predvsem po živahnem nočnem življenju, se je z novim koronavirusom okužilo deset nemških maturantov, italijanski mediji pa poročajo o dveh okuženih 18-letnicah. Hrvaška ministrica za turizem in šport Nikolina Brnjac sicer trdi, da ni dokazov za to, da bi se mladi okužili prav na Pagu in dodaja, da je Hrvaška še vedno varna destinacija. Čeprav na dejstvo, da so prav zabave največje 'gnezdišče' okužb, opozarjajo epidemiologi iz številnih držav, sosedje za ta opozorila ostajajo gluhi.

Ta konec tedna je sicer mejo s Hrvaško prečkalo največ potnikov letos, in sicer 133.840 na treh mejnih prehodih. Najdaljše čakalne dobe za izstop iz Slovenije so bile na mejnem prehodu Dragonja.