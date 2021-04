Angleški učitelj s pomočjo 3D-tiskalnika izdelal bionično roko

Če imamo srečo, v življenju spoznamo vsaj enega učitelja, ki nas navdihuje in je pripravljen storiti več, kot se od njega zahteva. Za Lewisa McCaslina, ki se je rodil brez podlakti, je to prav gotovo Daniel Grant, učitelj oblikovanja in tehnologije na šoli Bradfield.

Ko je videl, koliko težav ima Lewis med poukom, se je odločil, da mu bo naredil novo roko. "Prejšnja roka je bila težka, bolj tesna in res si moral upogniti roko, tako da je bolelo," razlaga 12-letnik.

Načrte je učitelj dobil od dobrodelne organizacije, ki se ukvarja z izdelavo udov s pomočjo 3D-tiskalnikov. Izposodil si je enega od šolskih strojev in med počitnicami dokončal bionično roko. Material ga je stal le 30 britanskih funtov (preračunano okoli 35 evrov).

"Narediti moramo še nekaj popravkov, ampak mislim, da se oba še učiva, kakšne sposobnosti vse ima. Je pa super, ko ga gledam, kako pobira različne koščke in delce, in upam, da res uživa," pravi učitelj.

"Je odličen učitelj, pomaga ljudem in zdaj se lahko končno peljem s kolesom v park," pa je hvaležen mladi Lewis. In ne le to, učitelj mu je na roko namestil tudi osvetlitev, da je bolj podobna roki superjunaka Iron Mana. A zdi se, da je Lewisov superjunak iz mesa in krvi.