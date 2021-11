Angleški znanstveniki: 'Če greste spat ob 22. uri, zmanjšate tveganje za srčno-žilne bolezni'

Telo deluje v 24-urnem ritmu, in če pravilno razporedimo čas spanja in budnosti, lahko kakovostno vplivamo tudi na krvni tlak. Avtorji študije, ki so jo objavili v znanstveni reviji European Heart Journal, so zbirali podatke o času spanja in budnosti. Tega so pri prostovoljcih merili z napravo, podobno ročni uri, ki so jo nosili sedem dni.

Njihovo zdravstveno stanje pa so spremljali šest let. Nekaj več kot 3000 odraslih je zbolelo za boleznimi srca in ožilja. Največ se jih je pojavilo pri ljudeh, ki so šli spat kasneje, kot je idealno, torej po 23. uri.