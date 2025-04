Hčerkama zasegla tablična računalnika, policija jo je za več ur pridržala

50-letnica je konec marca hčerkama zasegla iPada, da bi se lahko osredotočili na šolo. S pametnima napravama v roki je odšla na kavo k svoji mami.

Popoldansko kavo pa so ji prestregli policisti, ki so jo odpeljali na policijsko postajo in jo tam zadrževali več ur zaradi suma, da je pametni napravi ukradla. Odvzeli so ji tudi prstne odtise, ena ekipa policistov je obiskala tudi šolo, ki sta jo obiskovali njeni hčerki.

"Policija v nobenem primeru ni pomislila, da je bila njihova reakcija pretirana," je povedala za britansko mrežo LBC. "Bili so povsem neprofesionalni. Z mojo mamo, ki je stara 80 let, so govorili kot da je kriminalka."

Policija v angleškem okrožju Surrey je iskalno akcijo za odvzetima napravama sprožila po tem, ko je moški srednji let prijavil "potencialno krajo". Kako je moški za to vedel, ni znano. Sledilne naprave iPadov so policiste vodile do hiše, v kateri je posedala 50-letna mama, ki pa predmetov ni želela vrniti, zato so žensko prijeli, je za Guradian pojasnil policijski poveljnik Aimee Ramm.

50-letnica je bila izpuščena skoraj 12 ur po tem, ko so jo obiskali policisti, med pogoji izpustitve pa so ji določili tudi, da ne sme govoriti s tistimi, ki so del preiskave, torej tudi s svojima hčerkama ne. A primer je policija opustila in priznala, da je mati imela pravico otrokoma zaseči pametni napravi.