Anglija ta hip bolj vroča kot 98,8 odstotka planeta

Na delih Otoka, kjer pričakujejo, da se bo segrelo do 41 stopinj Celzija, bo danes topleje kot v 98,9 odstotka sveta. Bolj vroče bo le ponekod v Kaliforniji, Sahari, Franciji, Belgiji, na Bližnjem vzhodu in zahodu Kitajske, so opozorili britanski vremenoslovci.

Zaradi ekstremnega vremena na Otoku nastajajo težave v prometu. Številni vlaki imajo zamude, nekatere so odpovedali zaradi težav, ki jih vročina povzroča na infrastrukturi. Upravljalec britanskih železnic Network Rail je sporočil, da so se tračnice v Suffolku včeraj segrele na rekordnih 62 stopinj Celzija, zaradi česar se lahko upognejo in prelomijo.

Ne le v Angliji, temperaturne rekorde pričakujejo tudi na Škotskem in v Walesu. V Hawardnu so že včeraj zabeležili najvišjo temperaturo – 37,1 stopinje Celzija – v Walesu doslej.

Prvič so temperaturni rekord sicer presegli že dopoldne na jugovzhodu Anglije, kjer se je temperatura povzpela na 39,1 stopinje Celzija v vasi Charlwood pri Surreyju (le okoli 6,5 kilometra oddaljeni od londonskega letališča Gatwick). Dosedanji rekord so zabeležili leta 2019, ko so v botaničnem vrtu v Cambridgu izmerili 38,7 stopinje Celzija.

Na londonskem letališču Luton pa so v ponedeljek celo prekinili letalske povezave zaradi težav z vzletno-pristajalno stezo. Zaradi visokih temperatur se je namreč asfalt na stezi stopil in upognil.

Minulo noč so sicer zabeležili tudi nočni temperaturni rekord, ko so v Kenleyu pri Surreyju termometri kazali 25,8 stopinje Celzija. Rdeče opozorilo zaradi vročine so izdali minuli teden, ko so zaradi visokih temperatur zaprli šole, bolnišnice so odpovedale nekatere posege, organizatorji pa so odpovedali ali prestavili številne dogodke.

'Zdaj smo vroča dežela'

Zaradi zgodovinskega vročinskega vala so se na Otoku okrepila opozorila o posledicah podnebnih sprememb, ki jih že čuti večina ljudi. Strokovnjak za podnebne spremembe Sir David King je za Sky News opozoril, da se bodo vročinski valovi, kot je ta, ki ga trenutno preživljajo na Otoku, v prihodnje ponavljali in bodo postali še bolj intenzivni.

Bob Ward iz raziskovalnega inštituta za podnebne spremembe Grantham Research Institute on Climate Change pa je dejal, da se Združeno kraljestvo ne more več imeti za hladno deželo. "V poletnih mesecih smo zdaj vroča dežela," je dejal in poudaril, da ni nobenih izgovorov za to, da vlada ni pripravljena na takšen ekstremen vremenski pojav.

Z vročinskim valom povezanih tudi nekaj smrti

Na Otoku naj bi zaradi visokih temperatur umrle najmanj štiri osebe. Pogrešajo pa tudi 14-letnika, za katerega domnevajo, da se je utopil v reki Temzi v Londonu. Zdravniki ljudi pozivajo, naj se izogibajo nevarnim rekam in jezerom.