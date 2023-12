Anglikanska cerkev prvič blagoslovila istospolni par

Vsi duhovniki se sicer ne strinjajo z odločitvijo, da lahko cerkev blagoslovi tudi istospolne pare. Medtem ko nekateri menijo, da sprememba prinaša napredek, in so jo kot tako tudi pozdravili, drugi pravijo, da je blagoslov veliko prevelik korak, spet tretji pa, da bo resnično spremembo naredilo šele priznanje zakonske zveze, poroča The Independent.

A kljub mešanim občutkom je anglikanska cerkev zdaj blagoslovila prvi istospolni par. Catherine Bond in Jane Pearce sta dopoldan v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Felixstoweju v Suffolku pokleknili pred kanonikom Andrewom Dotchinom. Vikar je nato na njuni glavi položil dlani in dejal: "Zahvaljujemo se za Catherine in Jane, za ljubezen in prijateljstvo, ki ju delita, ter za njuno predanost druga drugi, ko prihajata pred vas na ta dan, saj zaupata v vašo dobroto, da boste s svojo ljubeznijo okrepili njuno ljubezen in se veselili skupaj z njunima srcema."