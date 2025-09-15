Proti Erdoganu: 'Doba 'jaz' v tej državi se bo končala, doba 'mi' se bo začela'

Odločitev sodišča o tem, ali naj razveljavi zaradi domnevnih postopkovnih nepravilnosti kongres Republikanske ljudske stranke (CHP), ki je potekal leta 2023, bi lahko preoblikovala stranko, pretresla finančne trge in vplivala na datum splošnih volitev, predvidenih za leto 2028. Sodišče bi lahko tudi odložilo odločitev, poroča birtanski Guardian.

Vodja CHP Özgür Özel je na nedeljskem shodu dejal, da se vlada poskuša oklepati oblasti s spodkopavanjem demokratičnih norm in zatiranjem nestrinjanja po zmagah opozicije na lokalnih volitvah v preteklem letu. Özel je pozval tudi k predčasnim splošnim volitvam. "Ta primer je političen. Obtožbe so obrekovanje. Naši tovariši so nedolžni. Kar se dogaja, je državni udar – državni udar proti bodočemu predsedniku, proti bodoči vladi. Uprli se bomo, uprli se bomo, uprli se bomo," je dejal v svojem nagovoru množici.

Vlada trdi, da je sodstvo neodvisno in zanika kakršne koli politične motive. Turčija je v zadnjem letu v Istanbulu in drugih občinah, ki jih vodi CHP, v okviru preiskav korupcije pridržala več kot 500 ljudi, vključno s 17 župani, je poročal Reuters.

V obsežni preiskavi domnevnih povezav s korupcijo in terorizmom je bilo zaprtih več sto članov CHP, med njimi tudi glavni Erdoganov politični tekmec, istanbulski župan Ekrem Mamolu.

Aretacija Mamoluja marca je sprožila največje proteste v državi v zadnjem desetletju, potem ko se je na ulicah zbralo več sto tisoč ljudi, kar je povzročilo kratek, a oster padec lire in drugih turških sredstev.

V pismu, poslanem iz zapora in prebranem na shodu v Ankari, je Mamolu zapisal, da vlada poskuša vnaprej določiti izid naslednjih volitev s tem, da ovira in izločuje legitimne tekmece. Vlado je obtožil tudi, da s politično motiviranimi sodnimi ukrepi in drugimi prizadevanji za zatiranje nestrinjanja spodkopava demokracijo.

"Doba 'jaz' v tej državi se bo končala in začela se bo doba 'mi'. Eden bo izgubil, vsi ostali pa bodo zmagali," je zapisal Mamolu. Množica je po branju pisma ploskala in skandirala "Predsednik Mamolu".