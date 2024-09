Anketa: Harrisova rahlo povečala prednost pred Trumpom

Anketa, ki so jo med 23. in 27. avgustom izvedli med 2500 odraslimi Američani, kaže da ima 24 odstotkov republikancev pozitivno mnenje o kampanji Harris, ki uživa še pozitivno mnenje 93 odstotkov demokratov in 56 odstotkov neodvisnih. Po drugi strani ima pozitivno mnenje o Trumpovi kampanji le 13 odstotkov demokratov, 79 odstotkov republikancev in 38 odstotkov neodvisnih.

Anketa Ipsos sedaj ugotavlja, da ima Harris prednost pri volivkah 51 proti 41 odstotkom, Trump pa pri moških 51 proti 46 odstotkom. Velik preobrat po demokratski konvenciji anketa ugotavlja pri belih ženskah, saj je imel Trump med njimi v začetku avgusta 13 odstotkov prednosti, sedaj pa le še dva odstotka. Pri belih moških mu je prednost narasla s 13 na 21 odstotkov.

Anketa Ipsos med drugim ugotavlja, da prestop neodvisnega kandidata Roberta Kennedyja mlajšega k Trumpu ni izboljšal položaja republikanca, ampak celo koristi Harris. Demokratski podpredsedniški kandidat Tim Walz ostaja veliko bolj priljubljen od republikanskega JD Vancea. O Walzu ima pozitivno mnenje 42 odstotkov vseh volivcev, o Vanceu pa le 32 odstotkov.

Vendar pa za Trumpa ni vse črno, saj mu večina volivcev bolj zaupa glede glavnih predvolilnih vprašanj - gospodarstva, inflacije in priseljevanja. Zaradi tega ga republikanski analitiki in politiki pozivajo, naj se osredotoči na ta vprašanja in opusti osebne napade na demokratko. Trumpova prednost pred Harris med vsemi volivci pri vprašanju gospodarstva in inflacije je osem odstotkov, glede priseljevanja pa devet odstotkov. Harris je izničila Trumpovo prednost pri vprašanju boja proti kriminalu, Trump pa še vedno rahlo vodi pri vprašanju urejanja vojne med Izraelom in Hamasom.