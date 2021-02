Anna Sorokin: Lažna dedinja je po treh letih zapora znova na prostosti

"Imamo nalog za vašo aretacijo," so bile besede, s katerimi se je v trenutku končalo dvojno življenje Anne Sorokin . "To je bil tudi njihov edini način, da so mi preprečili, da bi počela to, kar sem počela," pripoveduje Sorokinova. Življenje v nemškem mestu Eschweiler Anne ni zanimalo. Njene sanje so segale veliko dlje. "Ljudje v Eschweilerju želijo ostati tam, kjer so, in tam so zakoreninjeni. Sama se tam nisem videla. Vedno sem si želela videti svet."

Kot pripravnica pri eni od modnih revij je prvič stopila v stik z ljudmi iz visoke družbe. In tako se je rodila ideja o Anne Delvey, lastnici umetniške galerije v New Yorku. Na njeno srečo ni nihče poizvedoval o njeni karieri. Za uresničitev svojih sanj je potrebovala denar, goljufije in laži. Vse je dala za razkošno življenje. "Nikoli si nisem mislila, da je to dejanje tak kriminal. Mislila sem samo, da potrebujem orodja za uresničitev svoje vizije. V to, v kar sem verjela," še dodaja.

Laži so se stopnjevale, dolgovi pa so postajali vse večji. Od bližnje prijateljice si je celo izposodila 51.000 evrov, ki jih ni nikoli vrnila. Nekateri Annini prijatelji njenega dvojnega življenja vseeno niso dojemali kot škodljivega in so ji ves čas tudi ob kazenski ovadbi stali ob strani. Na sojenju je bila ob pomoči stilista vedno urejena po zadnji modi, pogosto pa je tudi zamujala.