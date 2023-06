Napad v Annecyju: štirje otroci v stabilnem stanju, en odrasel v kritičnem

Ranjeni otroci, ki so se v času napada nahajali na otroškem igrišču, so stari od enega do treh let in se zdravijo v bolnišnici. Med njimi je triletni britanski otrok in en Nizozemec.

Policija je sicer potrdila, da je osumljenec 31-letni Sirec, ki je imel na Švedskem status begunca. Pred kratkim je prišel v Francijo, kjer mu lani ni uspelo pridobiti statusa begunca, poroča BBC.

"Groza mine, ljubezen ostane"

Za televizijo BFM TV je spregovorila ženska, ki se je predstavila kot njegova nekdanja žena. Skupaj naj bi imela tudi triletno hčerko. Povedala je, da je bil njen nekdanji partner kristjan, njuno razmerje se je prenehalo še v času, ko sta živela na Švedskem, kjer ni več želel živeti. Ženska je še dodala, da v preteklosti moški ni kazal nasilnega vedenja, v stiku pa nista bila zadnje štiri mesece.

Dan po napadu so na zid igrišča položene bele vrtnice in otroška risbica s srčki. Na listku, ki je pripret, piše: "Groza mine, ljubezen ostane".