Ano Frank označila za 'nemoralno', posledično suspendirana

26-letna funcionarka skrajno desnih Švedskih demokratov Rebecka Fallenkvist je Ano Frank za "nemoralno" označila v objavi na Instagramu, ki pa jo je naknadno izbrisala, poročajo švedski mediji.

Objava je sprožila ostre odzive judovskih skupin in izraelskega veleposlanika na Švedskem Ziva Neva Kulmana. "Odločno obsojam to nizkotno žalitev, ki je nespoštljiva do spomina na Ano Frank," je zapisal na Twitterju. Njegova objava je vključevala posnetek zaslona objave Fallenkvistove.