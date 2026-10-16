Težave z omrežjem in zmeda na letališčih: zamude in odpovedi letov

V petek zjutraj so številni potniki prejeli informacije, da so njihovi leti odpovedani ali prestavljeni. Na letališču Rim Fiumicino so odpovedali najmanj štiri lete v Milano Linate, Rijad, Tirano in Trst, medtem ko druge letalske družbe poročajo o zamudah do 60 minut. Zamude in odpovedi so prav tako na letališčih Milano Linate, Milano Malpensa in Neapelj Capodichino, poroča Euronews.

Razlog je bila napaka v omrežju za prenos podatkov, ki jo uporablja kontrola zračnega prometa. Napako so zaznali že v četrtek pozno zvečer in po navedbah ENAVA, italijanskega nacionalnega ponudnika storitev zračne navigacije, anomalije niso posledica hekerskega napada.

Vzrok napak še ugotavljajo, sistem pa še ne deluje v celoti.

Potniki, ki jih prizadenejo motnje v letalskem prometu, so upravičeni do povračila kupnine in pomoči letalske družbe, a ker gre v tem primeru za višjo silo, za zamudo ali odpoved leta ni kriva letalska družba.