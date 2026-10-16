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Težave z omrežjem in zmeda na letališčih: zamude in odpovedi letov

Rim, 16. 10. 2026 10.46 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Milano Malpensa

Jutranja zmeda na italijanskih letališčih. Zaradi težav na omrežju za prenos podatkov, ki ga uporablja kontrola zračnega prometa, so na vseh večjih letališčih, od milanskega letališča Malpensa do rimskega letališča Fiumicino, za polovico zmanjšali zmogljivost letalskega prometa. Nastale so večurne zamude.

V petek zjutraj so številni potniki prejeli informacije, da so njihovi leti odpovedani ali prestavljeni. Na letališču Rim Fiumicino so odpovedali najmanj štiri lete v Milano Linate, Rijad, Tirano in Trst, medtem ko druge letalske družbe poročajo o zamudah do 60 minut. Zamude in odpovedi so prav tako na letališčih Milano Linate, Milano Malpensa in Neapelj Capodichino, poroča Euronews.

Milano Malpensa
Milano Malpensa
FOTO: Shutterstock

Razlog je bila napaka v omrežju za prenos podatkov, ki jo uporablja kontrola zračnega prometa. Napako so zaznali že v četrtek pozno zvečer in po navedbah ENAVA, italijanskega nacionalnega ponudnika storitev zračne navigacije, anomalije niso posledica hekerskega napada.

Vzrok napak še ugotavljajo, sistem pa še ne deluje v celoti.

Potniki, ki jih prizadenejo motnje v letalskem prometu, so upravičeni do povračila kupnine in pomoči letalske družbe, a ker gre v tem primeru za višjo silo, za zamudo ali odpoved leta ni kriva letalska družba.

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