Anonimnež vstopil v veleposlaništvo in za žrtve potresa daroval 28 milijonov evrov

"Globoko sem ganjen zaradi anonimnega Pakistanca, ki je na turškem veleposlaništvu v ZDA daroval 30 milijonov dolarjev (28 milijonov evrov) za žrtve potresa v Turčiji in Siriji. To so veličastna dejanja, ki človeštvu omogočajo, da zmaga nad navidezno nepremagljivimi izzivi," je na Twitterju zapisal Sharif.