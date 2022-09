Anonymous: 'Iranci, ne paničarite, dostop do digitalnih komunikacij bo"

Irancem je že približno teden dni (delno) onemogočen dostop do dveh najbolj popularnih družbenih omrežij za komunikacijo med sabo in s svetom, Instagrama in Whatsappa. Pred protesti sta bili omrežji sicer edini, katerih uporabo ju je iranska vlada še dovoljevala, v zadnjih letih je namreč blokirala več drugih platform, vključno s Facebookom in Twitterjem, prav tako so začasno omejili dostop do Telegrama, YouTuba in TikToka, piše BBC.

V četrtek zvečer naj bi internet znova (delno) vzpostavili, v petek pa je bila povezava s svetovnim spletom po skoraj celi državi znova onemogočena. "Ljudje v Iranu so odrezani od spletnih aplikacij in storitev," je ob tem tvitnil vodja Instagrama Adam Mosseri in dodal, da "upajo, da bo njihova pravica do svetovnega spleta hitro ponovno vzpostavljena".

Kdo onemogoča dostop - Meta ali vlada?

Ob tem pa it Irana prihajajo tudi kritike na račun Mete, rekoč, da naj bi jim dostop do svojih storitev onemogočilo podjetje samo. Njihovi delavci naj bi na Instagramu brisali posnetke, ki ozaveščajo o protestih in izrekajo podporo iranskim ženskam, prav tako mnogim ne dovoli vstopa v njihov Whatsapp račun. Pravijo, da so vladne blokade interneta navadno drugačne, saj se izvajajo s pomočjo cenzure. Do vsebine tako navadno lahko uporabniki s spremembo VPN naslova vseeno dostopajo, v petek pa to ni bilo mogoče.