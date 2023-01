Anonymous nad spletno stran srbske vojske, Vučić je 'Putinova marioneta'

Spletno stran srbske vojske je hekerska skupina Anonymous napadla 5. januarja zjutraj in tako za nekaj ur onemogočila njeno delovanje. Uporabniki, ki so želeli dostopati na spletno stran, so dobili obvestilo, na katerem je pisalo, da je do težave prišlo zaradi okvare strežnika.

"Fašist Aleksandar ne zapravljaj časa s svojimi psi. Tvoja vojska trenutno ne more lajati. Prav tako ne podcenjuj skupine Anonymous, saj bomo mi povodce dali nate," je napisano v objavi. Hekerska skupina je odgovornost prevzela tudi za napad na uradno spletno stran srbskega predsednika, a novinarji Radia Svobodne Evrope pri delovanju te strani niso zasledili nobenih težav.

Anonymous Vučiću grozil že predhodno

Skupina Anonymous je Vučiću v videu sporočilu zagrozila že 29. decembra. Video so tudi delili prek omrežij Twitter in YouTube. Hekerji srbskemu predsedniku očitajo, da ni uvedel sankcij proti Rusiji, zamerijo pa mu tudi "tesno sodelovanje s to državo," piše Radio Svobodna Evropa. V dvominutnem videu so Vučića označili za "Putinovo marioneto", dotaknili pa so se tudi situacije na Kosovu. "Do nas je prišla informacija o tem, da zločinski elementi skušajo zanetiti oboroženi spopad na severu Kosova. Če ne prekineš nevarne akcije na Kosovu, bodo ljudje na Kosovu kmalu dobili pomoč" je v videu dejal glas pod masko.

V istem sporočilu pa so znova poudarili svojo "globalno vlogo". Vučića so opozorili, da niso skupina nemočnih ljudi, ampak skupina globalno aktivnih posameznikov, ki jih ni lahko ignorirati.