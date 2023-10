'Antisemitizem v Evropi narašča, je globoko zakoreninjen v družbi'

Vojna, ki je sledila napadom Hamasa na Izrael 7. oktobra, je namreč povzročila neprimerljivo večje število antisemitskih incidentov, kot jih je bilo prej. "Pomembno je, da smo pozorni in obsodimo vse oblike sovraštva, ki se kažejo v Evropi, vključno s sovraštvom do muslimanov," je opozoril O'Flaherty.

Nedavni podatki, ki jih je zbrala ameriška organizacija Anti-Defamation League (ADL), so pokazali, da se je število žrtev v Avstriji povečalo za kar 300 odstotkov. V Združenem kraljestvu je londonska policija sporočila, da je bilo od 1. oktobra do 18. oktobra prijavljenih 218 antisemitskih incidentov, poroča Guardian.

V Nemčiji je organizacija za spremljanje antisemitizma RIAS poročala o 240-odstotnem povečanju števila antisemitskih incidentov od 7. oktobra, pri čemer je državni komisar opozoril, da obstaja velika nevarnost, da se država vrača "v svoje pretekle čase". Številni strokovnjaki namreč opozarjajo na globoko zakoreninjene negativne predstave o Judih, ki so še vedno prisotne in v času takšnih dogodkov vedno bolj pogosto prihajajo na površje. V vsaj desetih evropskih državah so antisemitski nazori še vedno prisotni, je pokazala nedavna študija ADL. Anketa, opravljena med evropskimi judovskimi skupnostmi, je pokazala, da 90 odstotkov anketiranih meni, da se antisemitizem slabša, piše Guardian. "To je trdno stališče same judovske skupnosti. Še več, dejali so, da je antisemitizem največja težava v njihovem življenju," je poudaril O'Flaherty.

ADL ugotavlja, da je med šestimi zahodnimi evropskimi državami, v katerih je bila opravljena anketa, Španija država z najvišjo stopnjo antisemitskega odnosa (26 odstotkov), sledijo ji Belgija (24), Francija (17), Nemčija (12) in Združeno kraljestvo (10). Na Nizozemskem je številka dokaj nizka, šest odstotkov.