Antisemitske izjave odnesle vodilni članici podmladka Bratov Italije

Svoj odstop je danes najprej napovedala 21-letna Flaminia Pace, ena vodilnih članic organizacije Gioventu Nazionale (Nacionalna mladina), podmladka vladajoče stranke Bratje Italije. Njenemu odstopu je botrovala tajna preiskava podmladka Bratov Italije, v okviru katere je novinar portala Fanpage skrivoma posnel in objavil njen žaljiv antisemitski komentar na račun senatorke Ester Mieli iz vrst Bratov Italije, ki je bila v preteklosti tiskovna predstavnica judovske skupnosti v Rimu.

Javnost je o odstopu Flaminie Pace obvestil poslanec Tommaso Foto, ki je ob tem dejal, da v stranki Bratje Italije "tisti, ki grešijo, tudi plačajo".

Kmalu zatem je odstopila še Elisa Segnini, vodja kabineta poslanke Bratov Italije Ylenje Lucaselli, ki v italijanskem parlamentu vodi odbor za proračun. Portal Fanpage je objavil posnetek, na katerem je Segninijeva dejala, da "nikoli ni prenehala biti rasistka in fašistka".

Segninijeva na posnetku kritizira tudi aktivistko Ilario Salis, obtoženo napada na neonaciste v Budimpešti, ki so jo pred 14 dnevi izpustili iz hišnega pripora na Madžarskem. Salisova je namreč na nedavnih evropskih volitvah kandidirala na listi italijanske Zveze zelenih in levice in bila izvoljena za evroposlanko.

Segninijeva je dejala, da bi morala Salisova "gniti v zaporu, medtem ko miši in podgane jedo njena stopala".

Izjave članic podmladka Bratov Italije je kot nesprejemljive danes že označil soustanovitelj stranke in predsednik italijanskega senata Ignazio La Russa.

"Te besede so v nasprotju z vrednotami naše stranke, ki so trdno zasidrane v načelih demokracije, svobode in spoštovanja človekovega dostojanstva. Izražam popolno in odločno obsodbo vseh oblik rasizma in antisemitizma," je dejal.

To je bil drugi del preiskave italijanskega portala Fanpage, katerega novinar se je infiltriral v podmladek stranke in podrobno poročal o dejavnostih članov. Razburjenje je v Italiji povzročil že prvi del, ki je bil objavljen pred tednom dni.

V prvem delu so med drugim objavili posnetke članov podmladka, ki so uporabljali fašistične pozdrave in skandirali nacistična gesla.