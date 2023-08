Antropologi našli 300.000 let staro kost neznanega človeškega rodu

Antropologi na Kitajskem so odkrili dele spodnje čeljusti, ki bi lahko pripadali neznanemu človeškemu rodu. Po podatkih nove študije je kost stara približno 300.000 let in je pripadala mlademu najstniku, na njej pa je edinstven mozaik starodavnih in sodobnih lastnosti.

V Hualongdongu so raziskovalci odkrili skoraj popolno lobanjo, ki so jo poimenovali HLD 6. Prve študije v letih 2019 in 2021 so pokazale, da je imel ta posameznik, ki je bil ob smrti verjetno star od 12 do 13 let, sodobnemu človeku podoben obraz, vendar je bila lobanja bolj podobna najzgodnejšemu Homo sapiensu. A ta lobanja, drugačna od vseh doslej najdenih fosilov človeka, morda kaže na novo vejo v človeškem družinskem drevesu.

Po odkritju novega odlomka spodnje čeljusti – mandibule – HLD 6 decembra 2020 so raziskovalci kost pregledali in rekonstruirali za nadaljnjo analizo. Svoje ugotovitve so predstavili v raziskovalnem članku, objavljenem 31. julija v reviji Journal of Human Evolution. V zadnjem desetletju so raziskovalci na najdišču Hualongdong na vzhodu osrednje Kitajske, približno 1200 kilometrov južno od Pekinga, našli ostanke najmanj 16 osebkov. Prejšnja analiza ostankov je pokazala, da segajo v obdobje pred 275.000 do 331.000 leti oziroma v pozno obdobje srednjega pleistocena (pred 2,6 milijona do 11.700 leti). To časovno obdobje je ključno za razumevanje razvoja naše človeške linije, vendar je zapleteno zaradi prisotnosti drugih, zdaj že izumrlih vej človeškega drevesa, kot so neandertalci in denisovci. HLD 6 in mozaik značilnosti Šiudžie Vu in Vu Liu s kitajske akademije znanosti v Pekingu sta s sodelavci opravila dva ducata meritev spodnje čeljusti HLD 6 in jih primerjala s 83 drugimi znanimi fosilnimi hominini s tehniko, imenovano geometrijska morfometrija, ki uporablja statistiko za primerjavo 3D-oblik, pridobljenih z meritvami. Po obliki je podobna spodnji čeljusti Homo sapiensa, naše sodobne človeške vrste, ki se je razvila iz Homo erectusa. Ima pa tudi značilnosti druge veje, ki se je razvila iz Homo erectusa, denisovcev. Podobno kot denisovci tudi HLD 6 nima brade.

