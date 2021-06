Antwerpen: v nenadnem zrušenju stavbe umrlo pet delavcev

Gasilci in reševalci so v soboto iz ruševin potegnili še dve trupli in s tem zaključili iskalno akcijo pogrešanih delavcev. Dve žrtvi sta bili po poročanju belgijskih medijev iz Portugalske in Romunije.

V kolapsu je bilo ranjenih še devet ljudi, od tega so trije na intenzivni negi. Niso pa bili v kritičnem stanju, so tvitnili belgijski gasilci. Gasilcem so v iskalni akciji pomagali reševalci civilne zaščite, pri reševanju pa so uporabili tudi reševalne pse in drone, poroča BBC.

Po poročanju Brussel Timesa naj bi dela na gradbišču potekala bolj intenzivno, saj so osnovno šolo v mestni četrti Nieuw Zuid želeli dokončati do 1. septembra, da bi se učenci lahko pravočasno vrnili v šolske klopi.

"Vsi zaposleni so potrti," je za belgijsko tiskovno agencijo Belga dejal direktor podjetja Democo Frederik Bijnens. "Zdaj, ko so službe za nujne primere storile vse, kar je bilo v njihovi moči, se bo začela temeljita preiskava," je dejal in dodal, da bodo ugotovili vzrok nesreče.

Belgijski kralj Philippe je v soboto obiskal kraj nesreče in se pogovarjal s policijo, gasilci in reševalci. Spremljal ga je premier Alexander De Croo.