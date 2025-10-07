Svetli način
Apel staršem odraslih študentov: 'Ne kličite nas in ne hodite na fakulteto'

Zagreb, 07. 10. 2025 14.25 | Posodobljeno pred 16 dnevi

Avtor
M.S.
Komentarji
29

Fakulteta za politične vede v Zagrebu se je pred časom znašla v nenavadni situaciji. Javno so morali prositi starše svojih študentov, naj prenehajo s klicanjem, pošiljanjem elektronskih sporočil in prihodi na fakulteto v imenu svojih odraslih otrok.

Čeprav se z vstopom v odraslo dobo in vpisom na fakulteto od mladih posameznikov pričakuje večja samostojnost, se zdi, da nekateri starši težko opustijo vloge glavnih reševalcev problemov svojih otrok. 

Kot poročajo hrvaški mediji, je na trend pretirane starševske zaskbljenosti nedavno opozorila stomatološka fakulteta v Zagrebu, ki je bruce pozvala, naj na vpis pridejo brez spremstva staršev. Zdaj pa se je za podoben apel odločila še fakulteta za politične vede. 

"Bruci in brucke, pa tudi študenti zadnjega letnika, so polnoletni. Zato ni upravičenega razloga, razen v primerih višje sile ali upravičenih zdravstvenih okoliščin, da bi starši, skrbniki ali drugi družinski člani klicali upravo fakultete, administrativno osebje ali pa posamezne profesorje," so zapisali v pozivu. 

Takšna oblika komunikacije, bodisi po elektronski pošti, telefonu ali osebnem obisku v stavbi fakultete, ni sprejemljiva in jo je mogoče šteti za neupravičen pritisk na nepedagoško in pedagoško osebje, so poudarili. 

Na fakulteti so se za apel odločili, potem ko so prejeli več klicev staršev, ki so klicali v imenu svojih odraslih otrok (slika je simbolična).
Na fakulteti so se za apel odločili, potem ko so prejeli več klicev staršev, ki so klicali v imenu svojih odraslih otrok (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Kasneje so sicer objavo umaknili z uradne spletne strani, obenem pa za medije pojasnili, zakaj so jo sploh objavili. 

Kot so povedali, je apel nastal v času obdobja vpisa na fakultete, saj so želeli pospešiti postopke in povečati učinkovitost celotnega postopka. Fakulteta namreč občasno prejema klice staršev namesto študentov, zlasti v času vpisa v prvi letnik študija. 

"Razumemo, da starši, ki jih skrbi in imajo najboljše namene, želijo biti vključeni v komunikacijo, in fakulteta jim v upravičenih primerih ustreže. Vendar pa bi radi poudarili pomen neposredne in ustrezne komunikacije med študenti in fakultetnimi službami, ki jo smatramo ključno za spodbujanje njihove samostojnosti in odgovornosti," so za srednja.hr pojasnili na fakulteti. 

KOMENTARJI (29)

BroNo1
07. 10. 2025 20.51
+2
Haha vsak let objavite isto….spomnite se kaj novega
ODGOVORI
2 0
brezveze13
07. 10. 2025 19.58
+1
kaj bi danes brez starša sploh pa brez CSD-ja
ODGOVORI
2 1
son?ek11
07. 10. 2025 19.36
+9
Ti sedanji starši, ne vsi, so res prekoračili vse meje!! Iz svojih otrok delajo psihične invalide. Spomnim se, da sem kot prvošolec že prvi dan z ostalimi otrici iz sosedske šel sam v šolo . No , s svojimi prvošolci sem pa res šel šolo!! Tudi na govorilne ure v gimnazijo sem še hodil ampak praga fakultet , ki so jih obiskovali otroci, pa nisem prestopil, razen na podelitvi diplom
ODGOVORI
9 0
modelx
07. 10. 2025 19.56
+1
ni res!!! otroci so opuški!!!!! imamo primere, ko mama kliče za odraslega dojenčka v kadrovske za službo. govorim o današnji mladini. tudi pri nas so primeri, da mama pride na faks na govorilne. in to taka z diplomo in se dela 'nevedno', da govorilen na faksu niso enake tistim do konca srednje šole.
ODGOVORI
1 0
Lark
07. 10. 2025 18.58
+3
A ni zanimivo, da je bila fakulteta za politične vede? Bodoči pametnjakoviči niso sposobni zase poskrbeti, zato bi šli v politiko...
ODGOVORI
3 0
Sixten Malmerfelt
07. 10. 2025 18.54
+5
Ne, začne se s tem ko ga kot prvošolčka za rokco vlečejo v šolo!
ODGOVORI
5 0
Moni N
08. 10. 2025 09.34
+0
ja, ker se to od njih zahteva....
ODGOVORI
1 1
JB2024
07. 10. 2025 18.47
+3
Začne se s tem, ko starši pišejo na oglase za sobo. Ubogi revež 19 letni ne more sam napisati, naj mu mamica uredi. Kot to uredi in lastnik stanovanja vzame takega nerazvitega otroka v svoje stanovanje, je na vrsti referat. Otroček ubogi ne more, ne zna... pa tako šizi doma, da mama nima druge, kot da še tja piše ali kliče. In potem pride do profesorjev. Tako zahtevna snov je, pa ravno sedaj v tej generaciji, vse ostale so prišle izi skozi, sedaj se je pa svet uperil proti njem in je snov nemogoče zahtevna. Tako dela revež doma, da mora mama še profesorja poklicati. Tu pa ni tako enostavno kot v OŠ in srednji, kjer so plačali inštrukcije.
ODGOVORI
3 0
Sixten Malmerfelt
07. 10. 2025 18.29
+7
Narbolš je ko pride starš za sinovo službo na razgovor!
ODGOVORI
7 0
modelx
07. 10. 2025 19.57
+3
a misliš, da takih primerov nimamo v slo???? poznam kontretne primere
ODGOVORI
3 0
Sixten Malmerfelt
07. 10. 2025 18.28
+4
Pa objavite imena in priimke kdo kliče!
ODGOVORI
4 0
JApajaDAja
07. 10. 2025 19.21
primer je iz hrvatije....
ODGOVORI
0 0
modelx
07. 10. 2025 19.57
+1
a pri nas pa tega ni?? ni samo v krotariji
ODGOVORI
1 0
Grande cojones
07. 10. 2025 16.17
+13
Ta zadeva se vleče že iz osnovnošolskih časov, ko so starši svoje "sončke" spremljali od doma do šole. Moji ta stari so šli zjutraj v službo, vzel sem torbo in šel dva kilometra peš v šolo. Po šoli pa še malo naokrog, da ne bi bil prehitro doma. Danes pa starši izvajajo taxi službe in razvažajo svoje otroke kot, da bi bili mentalno in fizično amputirani.
ODGOVORI
13 0
Grande cojones
07. 10. 2025 16.20
+8
Se spomnim ko je moj ta stari po študiju poklical svojega prijatelja, direktorja enega podjetja da bi me vzel v službo. Ni se dobro končalo, ker sem ga nadrl in si službe vedno sam poiskal. Na faksu pa itak ni imel kaj iskati.
ODGOVORI
8 0
OmniLiberalec42
08. 10. 2025 10.35
okej pač to da si sam hodil v šolo pa to je itak pravilno in vse, ampak da nisi izkoristil fotrove veze z direktorjem za šiht si pa zgrešil hahah. To drugo ni scrkljanost, pač pa priložnost katere drugače ne dobiš, itak je na tebi da direktorju dokažeš da si dejansko zaslužiš pozicijo, če si je ne ti ata ne bo sposoben pomagat. Se pa strinjam drugače, dandanes starši ČIST preveč ujčkajo tamale. Mi je mati enkrat razlagala da so se na šihtu o otrocih pogovarjal, je par sodelavk skor omedlelo ko je omenila da sem šel na informativni dan v srednji v ljubljani sam. Taiste pa pol delajo tako sraje kot vidimo v članku.
ODGOVORI
0 0
Ramzess
07. 10. 2025 16.16
+4
Fakulteta nima nadzora nad študenti, če se starši vpletajo. Prav, se pa bodo vpletali ko bo šlo kaj narobe.
ODGOVORI
4 0
trollolll
07. 10. 2025 16.11
+11
a na razgovor za siht tudi grejo s sinckom? pa na prvi dan dela. pa ce je sodelavec nesramen, gredo poleg, da ga ostejejo, kako si drzne biti tak do njihovega bodocega nobelovca.
ODGOVORI
11 0
JApajaDAja
07. 10. 2025 19.23
+2
samo, da jih ni zraven na poročno noč....ali pač?!
ODGOVORI
2 0
Emyy
07. 10. 2025 16.06
-6
Malo otrok je sposobnih trezno razmišljati z glavo, ti pustiš njega pri miru, on zapusti šolo.
ODGOVORI
1 7
Ramzess
07. 10. 2025 16.21
+9
Seveda zapusti, fakulteta opravi svoje, ni nuno lahka, selekcija že v prvem letniku, itd.
ODGOVORI
9 0
Janez_53
07. 10. 2025 16.22
+6
S čim pa misliš, da razmišljajo??? Z ritjo? S čim pa ti razmišljaš, da ustvariš takšen komentar?
ODGOVORI
6 0
JApajaDAja
07. 10. 2025 15.30
+13
ateki in mamice, nehajte iz lastnih otrok delati bedake!
ODGOVORI
14 1
Bebo2
07. 10. 2025 15.12
+7
hahaha starši kličejo na fakulteto??
ODGOVORI
8 1
Kvinoja
07. 10. 2025 18.15
+5
Ja, dejansko se to dogaja, tudi pri nas. Poznam primer, ko se je šla mati prepirati z dekanom (!!!), ker je njeni ubogi hčerki grozilo, da bo ponavljala letnik. In pazi, dejansko ji je uspelo! Ne razumem, kako jih sploh spustijo skozi vrata. To je res noro in na meji razuma. Odraslost očitno postaja izbirni predmet. Torej mama, pridi še na izpit, pa profesorju razloži, da sem se trudil. Mogoče mi bo potem dal še čokolado in petico :-((
ODGOVORI
5 0
_endrug
07. 10. 2025 19.34
+2
petica med študijem je še vedno negativna ocena...
ODGOVORI
2 0
OmniLiberalec42
08. 10. 2025 10.39
jao smo pametni
ODGOVORI
0 0
