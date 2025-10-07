Apel staršem odraslih študentov: 'Ne kličite nas in ne hodite na fakulteto'

Čeprav se z vstopom v odraslo dobo in vpisom na fakulteto od mladih posameznikov pričakuje večja samostojnost, se zdi, da nekateri starši težko opustijo vloge glavnih reševalcev problemov svojih otrok.

Kot poročajo hrvaški mediji, je na trend pretirane starševske zaskbljenosti nedavno opozorila stomatološka fakulteta v Zagrebu, ki je bruce pozvala, naj na vpis pridejo brez spremstva staršev. Zdaj pa se je za podoben apel odločila še fakulteta za politične vede.

"Bruci in brucke, pa tudi študenti zadnjega letnika, so polnoletni. Zato ni upravičenega razloga, razen v primerih višje sile ali upravičenih zdravstvenih okoliščin, da bi starši, skrbniki ali drugi družinski člani klicali upravo fakultete, administrativno osebje ali pa posamezne profesorje," so zapisali v pozivu.

Takšna oblika komunikacije, bodisi po elektronski pošti, telefonu ali osebnem obisku v stavbi fakultete, ni sprejemljiva in jo je mogoče šteti za neupravičen pritisk na nepedagoško in pedagoško osebje, so poudarili.