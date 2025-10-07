Apel staršem odraslih študentov: 'Ne kličite nas in ne hodite na fakulteto'

Čeprav se z vstopom v odraslo dobo in vpisom na fakulteto od mladih posameznikov pričakuje večja samostojnost, se zdi, da nekateri starši težko opustijo vloge glavnih reševalcev problemov svojih otrok.
Kot poročajo hrvaški mediji, je na trend pretirane starševske zaskbljenosti nedavno opozorila stomatološka fakulteta v Zagrebu, ki je bruce pozvala, naj na vpis pridejo brez spremstva staršev. Zdaj pa se je za podoben apel odločila še fakulteta za politične vede.
"Bruci in brucke, pa tudi študenti zadnjega letnika, so polnoletni. Zato ni upravičenega razloga, razen v primerih višje sile ali upravičenih zdravstvenih okoliščin, da bi starši, skrbniki ali drugi družinski člani klicali upravo fakultete, administrativno osebje ali pa posamezne profesorje," so zapisali v pozivu.
Takšna oblika komunikacije, bodisi po elektronski pošti, telefonu ali osebnem obisku v stavbi fakultete, ni sprejemljiva in jo je mogoče šteti za neupravičen pritisk na nepedagoško in pedagoško osebje, so poudarili.
Kasneje so sicer objavo umaknili z uradne spletne strani, obenem pa za medije pojasnili, zakaj so jo sploh objavili.
Kot so povedali, je apel nastal v času obdobja vpisa na fakultete, saj so želeli pospešiti postopke in povečati učinkovitost celotnega postopka. Fakulteta namreč občasno prejema klice staršev namesto študentov, zlasti v času vpisa v prvi letnik študija.
"Razumemo, da starši, ki jih skrbi in imajo najboljše namene, želijo biti vključeni v komunikacijo, in fakulteta jim v upravičenih primerih ustreže. Vendar pa bi radi poudarili pomen neposredne in ustrezne komunikacije med študenti in fakultetnimi službami, ki jo smatramo ključno za spodbujanje njihove samostojnosti in odgovornosti," so za srednja.hr pojasnili na fakulteti.
