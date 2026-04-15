'Aplikacija bo omogočala dokazovanje starosti pri dostopanju do spleta'

"Naša evropska aplikacija za preverjanje starosti je tehnično pripravljena in bo kmalu na voljo državljanom za uporabo. Uporabnikom bo omogočala dokazovanje starosti pri dostopanju do spletnih platform, tako kot v trgovinah preverjajo starost ljudi, ki želijo kupiti alkoholne pijače," je danes v Bruslju povedala Ursula von der Leyen. Kot je pojasnila, so se pri razvoju zgledovali po aplikaciji, ki je v času pandemije covida-19 državljanom z digitalnim covidnim potrdilom EU med drugim omogočala potovanje po uniji. Gre za uporabniku prijazno aplikacijo, v kateri se bodo lahko prijavili z osebnim dokumentom in nato dokazovali svojo starost, ko bodo želeli dostopati do spletnih storitev, je dejala von der Leyen.

'Uporabnikom ne bo mogoče slediti'

Aplikacija, ki bo dostopna na vseh elektronskih napravah, je v skladu z najvišjimi svetovnimi standardi na področju zasebnosti, je še povedala predsednica komisije. Dodala je, da bodo lahko posamezniki svojo starost dokazali, ne da bi razkrili katerikoli drug osebni podatek. "Preprosto povedano, je povsem anonimna in uporabnikom ne bo mogoče slediti," je poudarila. Pristojna podpredsednica komisije Henna Virkkunen je medtem glede varovanja zasebnosti dejala, da bo imel uporabnik aplikacije popoln nadzor nad svojimi podatki.

Otrok in tablica FOTO: AP