Znanost in tehnologija

'Aplikacija bo omogočala dokazovanje starosti pri dostopanju do spleta'

Bruselj, 15. 04. 2026 12.39 pred 13 dnevi 2 min branja 13

Avtor:
Ne.M. STA
Mladostniki na spletu

Evropska aplikacija za preverjanje starosti na spletu je tehnično pripravljena za uporabo, je sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Bruselj je aplikacijo predstavil, medtem ko se vse več članic odloča za omejevanje dostopa otrok do družbenih omrežij.

"Naša evropska aplikacija za preverjanje starosti je tehnično pripravljena in bo kmalu na voljo državljanom za uporabo. Uporabnikom bo omogočala dokazovanje starosti pri dostopanju do spletnih platform, tako kot v trgovinah preverjajo starost ljudi, ki želijo kupiti alkoholne pijače," je danes v Bruslju povedala Ursula von der Leyen.

Kot je pojasnila, so se pri razvoju zgledovali po aplikaciji, ki je v času pandemije covida-19 državljanom z digitalnim covidnim potrdilom EU med drugim omogočala potovanje po uniji.

Gre za uporabniku prijazno aplikacijo, v kateri se bodo lahko prijavili z osebnim dokumentom in nato dokazovali svojo starost, ko bodo želeli dostopati do spletnih storitev, je dejala von der Leyen.

'Uporabnikom ne bo mogoče slediti'

Aplikacija, ki bo dostopna na vseh elektronskih napravah, je v skladu z najvišjimi svetovnimi standardi na področju zasebnosti, je še povedala predsednica komisije. Dodala je, da bodo lahko posamezniki svojo starost dokazali, ne da bi razkrili katerikoli drug osebni podatek. "Preprosto povedano, je povsem anonimna in uporabnikom ne bo mogoče slediti," je poudarila.

Pristojna podpredsednica komisije Henna Virkkunen je medtem glede varovanja zasebnosti dejala, da bo imel uporabnik aplikacije popoln nadzor nad svojimi podatki.

Otrok in tablica
Otrok in tablica
FOTO: AP

Predsednica in podpredsednica sta povedali še, da je aplikacija odprtokodna, kar pomeni, da jo bodo lahko uporabljale tudi partnerske države. To pa bo tudi zasebnim podjetjem omogočilo, da bodo razvile svoje inovativne rešitve, je dodala Virkkunen.

"Obstajata zgolj dva pogoja. Spoštovati je treba standarde na področju zasebnosti in zagotoviti, da bomo imeli povsod v EU enako tehnično rešitev," je dejala.

V Bruslju so aplikacijo predstavili, medtem ko se vse več držav članic unije odloča za omejevanje dostopa otrok do družbenih omrežij. Von der Leyen je danes glede tega poudarila, da je potreben evropski pristop, zaradi česar je pred mesecem dni ustanovila poseben odbor strokovnjakov za varnost otrok na spletu, ki bo komisiji predvidoma do poletja podal priporočila glede morebitne starostne omejitve za uporabo družbenih omrežij v uniji. V četrtek bo potekalo drugo srečanje odbora, je napovedala.

aplikacija evropska komisija družbena omrežja otroci dostop

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
24. 04. 2026 09.13
Otroke bi pa poslala na Ukrajinsko fronto.
Odgovori
-1
0 1
NeXadileC
24. 04. 2026 09.12
To ni omejevanje dostopa otrok. To je omejevanje dostopa.
Odgovori
0 0
the kop
16. 04. 2026 09.42
Popolen nadzor nad ovcami!! beeee!!
Odgovori
+1
1 0
Slavko BabIč
15. 04. 2026 20.29
Za otroke gre, pravi Aleš, ali pa za starostnike!
Odgovori
+1
1 0
Slavko BabIč
15. 04. 2026 20.27
Čim mi omenja covidni program, vem, da gre za ZLORABO!
Odgovori
+1
1 0
brezveze13
15. 04. 2026 16.56
za otroke do polnoletnosti so odgovorni starši oni jih živijo plačujejo morebitne kazni so jih dolžni šolati pustite jih da vzgajajo otroke po svoje ne po CSD-ju in starše obvestite da so za njih v tem primeru uporabe omrežij polno odgovorni tudi za svoje varovance in ni možnosti pritožb. to je edini način da bodo starši sprejeli odgovornost do svojih otrok in tudi ukrepali oz prepovedali otroku uporabo le teh . Na potezi je le da se določi starostna doba v kateri otrok sme na splet mislim pa da pred neko dobo ko ne obvlada niti osnove branja in pisanja nima na spletu kaj iskati
Odgovori
0 0
Sl0venc
15. 04. 2026 13.57
To je diktatorsko sranye. Za vsako stvar bo treba delati selfie? Bom raje kupil en kitajski telefon, ki ne bo imel androida.
Odgovori
+1
1 0
Hugh_Mungus
15. 04. 2026 13.28
Nadzor, nadzor, nadzor ... "Za otroke gre" najprikladnejši izgovor za omejevanje svobode
Odgovori
+5
5 0
HuffyPuffy
15. 04. 2026 13.55
predvidevam da si zelo mlad, sploh ker ti ze branje predstavlja velik problem.
Odgovori
-1
0 1
Lark
15. 04. 2026 13.18
Hočete reči prvi korak do pravega cilja - vohunjenja za "napačnimi mnenji"?
Odgovori
+5
5 0
Mali medo
15. 04. 2026 13.15
10 letniki znajo dostopa do temnega neta tko da ne se truditi....
Odgovori
+2
2 0
a res1
15. 04. 2026 13.01
To pa bo, ja... Kot naš sms alarem...
Odgovori
+5
5 0
