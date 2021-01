Aplikacija EMSC za poročanje o potresih skorajda 'pregorela'

Vsaka lučka, ki se prižge na spodnjem zemljevidu prikazuje uporabnika aplikacije, ko jo ta odpre. Zanimiva je primerjava med uporabo v 'mirnem' obdobju in v zadnjih dneh. "Samo predstavljajte si, kako je po močnem sunku, ki se ga čuti daleč naokoli," so ob tem zapisali ustvarjalci aplikacije.

Evropsko-sredozemski seizmološki center (EMSC) je na družbenem omrežju Twitter objavil pohitren prikaz uporabe aplikacije LastQuake - edinstvenega načina za zaznavanje potresnih sunkov in zagotavljanje informacij v zvezi z njimi. Deluje na način mešanice poročil očividcev in zbranih podatkov institucij, ki se ukvarjajo s seizmologijo.

To pojasnjuje tudi okoliščine in vzrok za težave, ki so se v zadnjih dneh pojavljale na straneh EMSC. "Še nikoli nismo bili priča tolikšnemu prometu na naših strežnikih, ki je še veliko večji kot ob glavnem sunku. Po najboljših močeh se trudimo, da bi storitve čimprej vzpostavili nazaj. Medtem pa vas prosimo za potrpežljivost ter da strani ne nalagate znova na vsako sekundo, saj to vse skupaj še dodatno otežuje," so ob opravičilu sporočili uporabnikom.

Objavili so tudi prikaz vseh informacij s terena, ki so jim jih posredovali ljudje, ki so sami občutili potres. "Število uporabnikov, ki so prispevali k zbiranju podatkov in nam pomagali bolje razumeti situacijo, je osupljivo! Na tem zemljevidu je prikazanih 15.732 poročil, ki so nam jih prebivalci posredovali takoj po glavnem potresnem sunku," so navedli.