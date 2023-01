Aplikacija Sky razkriva: bosanski kriminalci načrtovali napad na pevko Senidah

Admirja Arnautovića Šmrka so policisti kantona Sarajevo prijeli 20. septembra lani v okviru akcije "Bumerang", s katero so preganjali organizirani kriminal, poroča Dnevni Avaz.

Med racijo so policisti preiskali več lokacij in zasegli več luksuznih avtomobilov, ki so bila last Šmrka in Adnana Maglića. Poleg vozil so zasegli tudi štiri motorna kolesa, večjo količino denarja, mobilne telefone, prenosne računalnike in druge naprave ter dokumentacijo o premičninah in nepremičninah, denarnih transakcijah in druge predmete, ki bi lahko služili kot dokaz za kriminalno delovanje osumljenih oseb.

Iz MUP kantona Sarajevo so tedaj sporočili, da so med zaseženimi vozili mercedes G razreda, mercedes S razreda, audi A6, range rover, BMW in Nissan qashqai. Nekatera so bila blindirana.