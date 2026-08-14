Ognjena apokalipsa: v prvih treh urah kar 200 novih žarišč

Na območju Omiša se borijo s požarom, kakršnega Hrvaška ne pomni. Zagorelo je v četrtek zvečer, ogenj se je razširil z nesluteno hitrostjo.

Ognjena fronta v Omišu dolga kar deset kilometrov

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Dogajanje spremljajo tudi s satelitskim sistemom OroraTech. Zbrani podatki pričajo, s kakšno silovitostjo je vse potekalo. Čeprav je po poročanju očividcev zagorelo že prej, je satelit požar najprej zaznal ob 20.38, v naslednjih treh urah do 23.41 pa so zaznali kar 200 novih žarišč.

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Zemljevid satelitskega sistema prikazuje širše območje Lokve Rogoznice, med obalo in zaledjem, poroča Net.hr. Kot je še razvidno, žarišča niso bila omejena le na neposredno bližino kraja izbruha požara, temveč so bila zabeležena tudi v smeri Svinišća, Kučićev in Podašpilja ter po obali severno proti Stanićem in južno proti Mimicam.

Sistem požar spremlja s pomočjo satelitskega zaznavanja toplotnih anomalij oziroma območij, kjer senzorji zaznajo nenavadno visoke temperature.