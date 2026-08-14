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Ognjena apokalipsa: v prvih treh urah kar 200 novih žarišč

Omiš, 14. 08. 2026 08.38 pred 3 urami 1 min branja 5

Avtor:
D.L.
Satelitsko sledenje požaru na območju Omiša

Satelitski podatki pričajo o silovitosti, s kakršno se je razširil požar na območju Omiša. Prvič so ga zaznali v četrtek ob pol devetih, v naslednjih treh urah pa so zabeležili že 200 novih žarišč. Gasilci, ki poskušajo zaščititi ogrožene kraje, se spopadajo z ognjem z nadčloveškim naporom.

Na območju Omiša se borijo s požarom, kakršnega Hrvaška ne pomni. Zagorelo je v četrtek zvečer, ogenj se je razširil z nesluteno hitrostjo.

Preberi še Ognjena fronta v Omišu dolga kar deset kilometrov

Dogajanje spremljajo tudi s satelitskim sistemom OroraTech. Zbrani podatki pričajo, s kakšno silovitostjo je vse potekalo. Čeprav je po poročanju očividcev zagorelo že prej, je satelit požar najprej zaznal ob 20.38, v naslednjih treh urah do 23.41 pa so zaznali kar 200 novih žarišč.

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Zemljevid satelitskega sistema prikazuje širše območje Lokve Rogoznice, med obalo in zaledjem, poroča Net.hr. Kot je še razvidno, žarišča niso bila omejena le na neposredno bližino kraja izbruha požara, temveč so bila zabeležena tudi v smeri Svinišća, Kučićev in Podašpilja ter po obali severno proti Stanićem in južno proti Mimicam.

Sistem požar spremlja s pomočjo satelitskega zaznavanja toplotnih anomalij oziroma območij, kjer senzorji zaznajo nenavadno visoke temperature.

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KOMENTARJI5

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NeXadileC
14. 08. 2026 12.19
Po viru: "Verjetno o tem ne veste veliko, saj to še ni splošno znano, vendar je bilo financiranje za (SAI) ali vbrizgavanje stratosferskega aerosola oktobra 2025 začelo se je vbrizgavati aerosole v stratosfero. Bilo je kratko poročanje o tem, ki je prikazovalo fante v srebrnih zaščitnih oblekah, ki so v nebo na južni obali brizgali ogromne topove. Ne trdim, da je to povezano z najtoplejšim poletjem doslej, ali da namerno eksperimentirajo s podnebjem ali kaj podobnega ... Ne, vsekakor ne. Tukaj je kratek izvod informacij: terenski poskus v Združenem kraljestvu. Maja 2025 je britanska Agencija za napredne raziskave in izume (ARIA) napovedala 45 milijonov funtov financiranja za 21 raziskovalnih projektov ohlajanja podnebja. Ta pobuda vključuje manjše poskuse na prostem, vendar uradniki poudarjajo, da se ti poskusi osredotočajo na majhno atmosfersko dinamiko in dinamiko delcev in ne na aktivno, obsežno stratosfersko sejanje. "Nekateri znanstveniki, ki nasprotujejo poskusom, so opozorili, da bi učinki lahko povzročili zmanjšano količino padavin in hudo sušo, kar bi povzročilo pomanjkanje hrane." Agencija za izume (ARIA) je napovedala 45 milijonov funtov financiranja za 21 raziskovalnih projektov ohlajanja podnebja. Ta pobuda vključuje manjše poskuse na prostem, vendar uradniki poudarjajo, da se ti poskusi osredotočajo na dinamiko majhnih atmosferskih in delčnih delcev, ne pa na aktivno, obsežno sejanje v stratosferi. "Nekateri znanstveniki, ki nasprotujejo poskusom, so opozorili, da bi lahko učinki povzročili zmanjšano količino padavin in hude suše, kar bi povzročilo pomanjkanje hrane." Posodobitev: Projekt Stratosferski aerosolni prevoz in nukleacija (SATAN) prav tako počne to in ja, tako se resnično imenuje!"
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-1
0 1
Banion
14. 08. 2026 11.55
tole ni naravni pojav
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+4
4 0
cecen
14. 08. 2026 10.27
Skoraj spontano toliko zarišč? Naj malo preiščejo če ni kakšen človeški faktor vpleten v to. Bogi ljudje.
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+8
9 1
Demo X
14. 08. 2026 11.01
Dejstvo je, da je tu prisoten človeški faktor v obliki požiga, malomarnosti ali pa nekega naključja. Žarišča nastanejo predvsem zaradi toplega zraka in vetra, katera dvignejo v zrak manjše koščke lubja in podobnega ter jih razpihajo naokoli.
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+7
7 0
Pinokio
14. 08. 2026 10.18
To pa je strahota. Reveži tamkajšnji ljudje in gasilci, skoraj vse jim pogorelo. Zdaj imaš, v naslednjih trenutkih nimaš nič več. Ubogi ljudje, ki so na tak način ob življenjsko delo in premoženje.
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+15
15 0
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